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5сентября
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сегодня, 19:24 5

Векселедержателям ФТП начинают поэтапно оплачивать векселя

Векселедержателям ФТП начинают поэтапно оплачивать векселя

«Финансово-торговая компания начинает поэтапную оплату векселей. С сентября 2018 года ФТК будет выкупать векселя, по которым наступил срок оплаты и номинал которых не превышает 500 тысяч рублей.

На сайте компании сообщают, что вексель составлен таким образом, что напрямую ФТК может оплатить вексель только на реквизиты Азиатско-Тихоокеанского банка либо по исполнительному листу. При выкупе векселя его собственник получит сумму, которую банк перечислил компании при покупке векселя.

Для записи на прием необходимо позвонить по номеру 8-800-600-13-21 – звонок бесплатный.

Для оформления договора необходимо иметь оригинал векселя, оригинал договора купли-продажи и акт приема-передачи, а также паспорт и реквизиты счета для перечисления денежных средств.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области векселедержатели подали в суд на АТБ. В конце августа 2018 года примерно 70 из них собрались на митинг на улицах Благовещенска.

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#происшествия #финансы


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Комментарии
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  • Валерий Николаевич

    Валерий Николаевич
    2 часа назад

    Это ложь! Никто не собирается платить. Это для введение в заблуждение судей. Чтобы не подавали иски к АТБ!!!

    Люди годами были вкладчиками Азиатско Тихоокеанского банка,и менеджерам доверяли ...когда те предложили " новый банковский продукт",утаив достоверную информацию о том что нет страховки и они не несут ответственности по этому вкладу.В момент подписания договора люди полагались на добросовестнось и проф.этику работников банка. ЦБ контролировал их деятельность...какие могут быть сомнения??? ТОГДА НАДО СОМНЕВАТЬСЯ ВО ВСЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ В НАШЕМ ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ!!!! ГДЕ ПРИ ЕЕ ПОМОЩИ ГРАБЯТ НАРОД!!! ПОЗОР!!!

  • Валерий Николаевич

    Валерий Николаевич
    2 часа назад

    Это ложь! Никто не собирается платить. Это для введение в заблуждение судей. Чтобы не подавали иски к АТБ!!!

    Люди годами были вкладчиками Азиатско Тихоокеанского банка,и менеджерам доверяли ...когда те предложили " новый банковский продукт",утаив достоверную информацию о том что нет страховки и они не несут ответственности по этому вкладу.В момент подписания договора люди полагались на добросовестнось и проф.этику работников банка. ЦБ контролировал их деятельность...какие могут быть сомнения??? ТОГДА НАДО СОМНЕВАТЬСЯ ВО ВСЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ В НАШЕМ ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ!!!! ГДЕ ПРИ ЕЕ ПОМОЩИ ГРАБЯТ НАРОД!!! ПОЗОР!!!

  • Валерий Николаевич

    Валерий Николаевич
    2 часа назад

    Это ложь! Никто не собирается платить. Это для введение в заблуждение судей. Чтобы не подавали иски к АТБ!!!

    Люди годами были вкладчиками Азиатско Тихоокеанского банка,и менеджерам доверяли ...когда те предложили " новый банковский продукт",утаив достоверную информацию о том что нет страховки и они не несут ответственности по этому вкладу.В момент подписания договора люди полагались на добросовестнось и проф.этику работников банка. ЦБ контролировал их деятельность...какие могут быть сомнения??? ТОГДА НАДО СОМНЕВАТЬСЯ ВО ВСЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ В НАШЕМ ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ!!!! ГДЕ ПРИ ЕЕ ПОМОЩИ ГРАБЯТ НАРОД!!! ПОЗОР!!!

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Ростовщики никогда не имели ни совести, ни чести, главная их цель-прибыль, любой ценой! Вот интересно, у кого-то есть оригинальный вексель на руках?!

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    какие умные люди у нас в провинции, понабрали векселей, ценных бумаг наверно и на биржах играют а не поняли одного что развод у нас везде . не зря же люди вывозят деньги за границу. а Набиулина закрывает банки.

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