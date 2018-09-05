Векселедержателям ФТП начинают поэтапно оплачивать векселя

«Финансово-торговая компания начинает поэтапную оплату векселей. С сентября 2018 года ФТК будет выкупать векселя, по которым наступил срок оплаты и номинал которых не превышает 500 тысяч рублей.

На сайте компании сообщают, что вексель составлен таким образом, что напрямую ФТК может оплатить вексель только на реквизиты Азиатско-Тихоокеанского банка либо по исполнительному листу. При выкупе векселя его собственник получит сумму, которую банк перечислил компании при покупке векселя.

Для записи на прием необходимо позвонить по номеру 8-800-600-13-21 – звонок бесплатный.

Для оформления договора необходимо иметь оригинал векселя, оригинал договора купли-продажи и акт приема-передачи, а также паспорт и реквизиты счета для перечисления денежных средств.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области векселедержатели подали в суд на АТБ. В конце августа 2018 года примерно 70 из них собрались на митинг на улицах Благовещенска.