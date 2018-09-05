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5сентября
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Водители Благовещенска жалуются на новый светофор в микрорайоне

Водители Благовещенска жалуются на новый светофор в микрорайоне

Благовещенские автомобилисты жалуются на огромные пробки в микрорайоне в часы пик. Порой им приходится стоять по полчаса на перекрестке улицы Воронкова и Новотроицкого шоссе. Иногда затор из машин доходит до микрорайона Европейский.

По словам водителей, с лета этого года почти каждое утро по Новотроицкому шоссе и улице Воронкова образуется пробка из машин, которым надо ехать в центр Благовещенска. По их мнению, причина заключается в светофоре. Машины начинают выстраиваться в четыре и даже пять рядов.

«Ситуация ухудшилась, как только светофор повесили. Особенно в часы пик. Вы сами видите, что происходит: большегрузы ходят, и невозможно повернуть направо. Тяжело проехать прямо», – рассказывает автолюбитель.

«Крайне недоволен организацией движения на данном перекрестке. Стоим тут по 30-40 минут. Не знаю, зачем это сделали. Раньше намного лучше было», – согласен с ним другой водитель.

«Ужасно просто. Каждое утро приходится вот таким образом добираться. Это просто кошмар!» – возмущаются благовещенцы.

Хотя имеется и противоположное мнение: «Светофор нормальный. Меня устраивает, нормально все».

Сейчас благодаря трехфазному режиму светофора можно двигаться и прямо, и вправо, и налево – на улицы Кольцевую и Воронкова. Раньше оба сигнала горели по полминуты. Теперь на одной из сторон красный сменяется зеленым только через минуту. На другой светофор меняет сигнал за 20 с лишним секунд. Иногда пробка на Новотроицком шоссе растягивается до микрорайона Европейский. Чтобы не попасть в нее, некоторые автомобили выстраиваются в несколько рядов и объезжают соседей по обочине, нарушая правила дорожного движения.

Светофор здесь сделали трехфазным не просто так, а чтобы разгрузить перекресток и увеличить его пропускную способность. «Изменения вводятся в связи с тем, что этот перекресток является аварийно-опасным участком, здесь происходит большое количество столкновений автомобилей, – пояснил старший госинспектор дорожного надзора ГИБДД Олег Копейкин. – После анализа аварийной ситуации на городской комиссии по безопасности было принято решение изменить режим работы светофорного объекта».

Чтобы узнать, можно ли вернуть светофоры в прежний режим работы или найти другие решения проблемы, редакция «Альфа-канала» обратилась в ГИБДД. Прокомментировать ситуацию госавтоинспекторы планируют в конце недели.

Просмотров всего: 2785

#происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    Лучше бы не х занимались, а заасфальтировали промышленную с василенко

  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    проблема в том что они еле тащатся, если бы газ нормально нажали все быстро проезжали и не было такой пробки большой

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    Ну а что хотели, когда в семьях по две машины, пробки неизбежны

  • Anonimka

    Anonimka
    2 часа назад

    я тоже довольна светофором

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    По Кольцевой норм стало, а по Новотройке еще большая опа....Делайте 4-х фазный, но с меньшим временем для каждой фазы....

  • Vlad73

    Vlad73
    2 часа назад

    По кольцевой и воронково нормально.

  • проходил мимо

    проходил мимо
    2 часа назад

    1. Удлинить крайнюю полосу по новотроке от воронкова до светофора возле европейского

    2. Сделать выезд из чикаго на тепляк

    3. Сделать выезд из микрахи василенко-промышленная-студенческая

    Проблема решена, не благодарите.

    До выборов 4 дня, еще есть время подать челобитную, потом денег не будет :)

    P.s.

    Бонусом можно забить деревянный черенок в голову, чтобы пророс, тому кто выезд из чикаго на новотройку делал, что налево, что направо.

  • Танчик28

    Танчик28
    1 час назад

    А что все лезут на улицу Воронкова? Езжайте в центр по Институтской, Игнатьевскому шоссе через Студенческую или Мухина.

    Светофор этот необходим. Там столько было аварий, причем наиглупейших.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Согласна с тем, кто проходил мимо)

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Танчик28А что все лезут на улицу Воронкова? Езжайте в центр по Институтской, Игнатьевскому шоссе через Студенческую или Мухина.

    Светофор этот необходим. Там столько было аварий, причем наиглупейших.


    Наиглупейшие аварии возникают тогда, когда для некоторых уже давно красный горит, а эти бараны все едут и едут и едут....типа маневр заканчивают! Поставить камеры на перекрестках и штрафовать, тогда все будет норм и не только на этом перекрестке!

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    зато удобно налево поворачивать

  • AmurLand

    AmurLand
    55 минут назад

    время увеличили б и всё. раскочигариваются некоторые долго.

  • nerro

    nerro
    50 минут назад

    Танчик28

    А что все лезут на улицу Воронкова? Езжайте в центр по Институтской, Игнатьевскому шоссе через Студенческую или Мухина. Светофор этот необходим. Там столько было аварий, причем наиглупейших.



    По Игнатьевскому тоже утром затор.

  • Казак

    Казак
    44 минуты назад

    Бензин с каждым днем всё дорожает, а зарплаты у народа всё меньше и меньше. Пробки тогда откуда?

  • Казак

    Казак
    42 минуты назад

    AmurLand

    время увеличили б и всё. раскочигариваются некоторые долго.



    После этого они еще больше тормозить будут.

  • дикаядикость

    дикаядикость
    39 минут назад

    Понаехали понимаешь, светофор убрать, шлагбаум поставить

  • Казак

    Казак
    32 минуты назад

    проходил мимо

    1. Удлинить крайнюю полосу по новотроке от воронкова до светофора возле европейского 2. Сделать выезд из чикаго на тепляк 3. Сделать выезд из микрахи василенко-промышленная-студенческая Проблема решена, не благодарите. До выборов 4 дня, еще есть время подать челобитную, потом денег не будет :) P.s. Бонусом можно забить деревянный черенок в голову, чтобы пророс, тому кто выезд из чикаго на новотройку делал, что налево, что направо.



    Проще круговую развязку сделать.

  • Kats

    Kats
    22 минуты назад

    Весь город тогда в круглешках будет)

  • valdemarushka

    valdemarushka
    21 минута назад

    Студенческая-Игнатьевское такая же фигня началась после изменения на три фазы

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