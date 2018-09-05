Водители Благовещенска жалуются на новый светофор в микрорайоне

Благовещенские автомобилисты жалуются на огромные пробки в микрорайоне в часы пик. Порой им приходится стоять по полчаса на перекрестке улицы Воронкова и Новотроицкого шоссе. Иногда затор из машин доходит до микрорайона Европейский.

По словам водителей, с лета этого года почти каждое утро по Новотроицкому шоссе и улице Воронкова образуется пробка из машин, которым надо ехать в центр Благовещенска. По их мнению, причина заключается в светофоре. Машины начинают выстраиваться в четыре и даже пять рядов.

«Ситуация ухудшилась, как только светофор повесили. Особенно в часы пик. Вы сами видите, что происходит: большегрузы ходят, и невозможно повернуть направо. Тяжело проехать прямо», – рассказывает автолюбитель.

«Крайне недоволен организацией движения на данном перекрестке. Стоим тут по 30-40 минут. Не знаю, зачем это сделали. Раньше намного лучше было», – согласен с ним другой водитель.

«Ужасно просто. Каждое утро приходится вот таким образом добираться. Это просто кошмар!» – возмущаются благовещенцы.

Хотя имеется и противоположное мнение: «Светофор нормальный. Меня устраивает, нормально все».

Сейчас благодаря трехфазному режиму светофора можно двигаться и прямо, и вправо, и налево – на улицы Кольцевую и Воронкова. Раньше оба сигнала горели по полминуты. Теперь на одной из сторон красный сменяется зеленым только через минуту. На другой светофор меняет сигнал за 20 с лишним секунд. Иногда пробка на Новотроицком шоссе растягивается до микрорайона Европейский. Чтобы не попасть в нее, некоторые автомобили выстраиваются в несколько рядов и объезжают соседей по обочине, нарушая правила дорожного движения.

Светофор здесь сделали трехфазным не просто так, а чтобы разгрузить перекресток и увеличить его пропускную способность. «Изменения вводятся в связи с тем, что этот перекресток является аварийно-опасным участком, здесь происходит большое количество столкновений автомобилей, – пояснил старший госинспектор дорожного надзора ГИБДД Олег Копейкин. – После анализа аварийной ситуации на городской комиссии по безопасности было принято решение изменить режим работы светофорного объекта».

Чтобы узнать, можно ли вернуть светофоры в прежний режим работы или найти другие решения проблемы, редакция «Альфа-канала» обратилась в ГИБДД. Прокомментировать ситуацию госавтоинспекторы планируют в конце недели.