Администрация Сковородина принимает предложения от жителей по будущему метаноловому заводу

Глава региона Василий Орлов провел первое заседание рабочей группы по обеспечению реализации инвестиционного проекта АО «Технолизинг». Речь идет о производстве метанола в городе Сковородино с модернизацией пункта подготовки и пропарки вагонов. По результатам заседания одобрена дорожная карта, призванная обеспечить комплексное и оперативное решение вопросов, связанных с дальнейшей реализацией проекта.

«Реализация проекта компании "Технолизинг" – метаноловый завод в городе Сковородино – имеет очень большое значение для Амурской области. Завод будет производить до 1 миллиона тонн метанола в год с соответствующей загрузкой инфраструктуры, железнодорожной инфраструктуры, созданием рабочих мест. Пока звучит 234 рабочих места постоянных, на период строительства – до 2 тысяч. Этот проект может придать новый импульс городу Сковородино», – отметил Василий Орлов.

«Мы как инвесторы очень заинтересованы придать вторую жизнь нефтеналивному терминалу, тому, который работает в городе Сковородино с 2009 года. Проекту 3 года, сделано вашей и нашей командой очень много. Мы находимся в одном шаге от проектных работ. Провели все необходимые изыскания. Подписали соглашение о сбыте продукции в объёме, значительно перекрывающем текущую мощность завода», – рассказал генеральный директор АО «Технолизинг» Вадим Медведев.

Пристальное внимание было уделено вопросам экологической безопасности планируемого проекта. Василий Александрович подчеркнул, что необходимо информировать общество о появляющихся новых технологиях и о безопасности производства, в том числе через общественные советы, экологические тропы и другое.

Глава города Сковородино Татьяна Безуглова сообщила, что на сегодняшний день в местной администрации заведен журнал, где регистрируются все предложения и замечания жителей по планируемому проекту.