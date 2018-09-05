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5сентября
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сегодня, 17:59 4

Администрация Сковородина принимает предложения от жителей по будущему метаноловому заводу

Администрация Сковородина принимает предложения от жителей по будущему метаноловому заводу

Глава региона Василий Орлов провел первое заседание рабочей группы по обеспечению реализации инвестиционного проекта АО «Технолизинг». Речь идет о производстве метанола в городе Сковородино с модернизацией пункта подготовки и пропарки вагонов. По результатам заседания одобрена дорожная карта, призванная обеспечить комплексное и оперативное решение вопросов, связанных с дальнейшей реализацией проекта.

«Реализация проекта компании "Технолизинг" – метаноловый завод в городе Сковородино – имеет очень большое значение для Амурской области. Завод будет производить до 1 миллиона тонн метанола в год с соответствующей загрузкой инфраструктуры, железнодорожной инфраструктуры, созданием рабочих мест. Пока звучит 234 рабочих места постоянных, на период строительства – до 2 тысяч. Этот проект может придать новый импульс городу Сковородино», – отметил Василий Орлов.

«Мы как инвесторы очень заинтересованы придать вторую жизнь нефтеналивному терминалу, тому, который работает в городе Сковородино с 2009 года. Проекту 3 года, сделано вашей и нашей командой очень много. Мы находимся в одном шаге от проектных работ. Провели все необходимые изыскания. Подписали соглашение о сбыте продукции в объёме, значительно перекрывающем текущую мощность завода», – рассказал генеральный директор АО «Технолизинг» Вадим Медведев.

Пристальное внимание было уделено вопросам экологической безопасности планируемого проекта. Василий Александрович подчеркнул, что необходимо информировать общество о появляющихся новых технологиях и о безопасности производства, в том числе через общественные советы, экологические тропы и другое.

Глава города Сковородино Татьяна Безуглова сообщила, что на сегодняшний день в местной администрации заведен журнал, где регистрируются все предложения и замечания жителей по планируемому проекту.

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Где планируют разместить два миллиона строителей?

  • Goldy

    Goldy
    2 часа назад

    Так то интересный проект с заводом. Только удобно ли его будет оттуда транспортировать

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    2 часа назад

    Удобно. За речку. Для этого вся суета.

  • дикаядикость

    дикаядикость
    35 минут назад

    мля вы дороги там видели, какой завод, кому? виадук закрыт на реконструкцию. 8 км по ухабам с города до транспорта 5 км/ч

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