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5сентября
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сегодня, 17:27 0

В Хабаровске в ДТП погиб молодой полицейский

В Хабаровске в ДТП погиб молодой полицейский
Фото: DVHab.ru

ДТП произошло в Железнодорожном районе Хабаровска. Предположительно, водитель Mark II не справился с управлением своего авто и врезался в мостовую опору. За рулем находился сотрудник городской полиции. Мужчина скончался на месте.

Со слов сотрудников полиции, их молодой коллега ехал на Toyota Mark II по проспекту. Предположительно, летя на большой скорости, автомобилист попал в «водяной клин» и врезался в опору моста. Спасти жизнь хабаровчанину не удалось.

«Машину разорвало от удара – нет ни крыши, ни правой стороны автомобиля. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть водителя», – сообщает корреспондент DVHab.ru с места событий.

На место происшествия прибыло семь экипажей ГИБДД. Выясняются обстоятельства смертельной аварии. Образовалась километровая пробка от проспекта 60-летия Октября, сообщает DVHab.ru.

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#ДТП #происшествия


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