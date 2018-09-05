Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:11 0

Для учащихся Амурского технического колледжа приобрели новые КамАЗы

Для учащихся Амурского технического колледжа приобрели новые КамАЗы

К новому учебному году Амурский технический колледж приобрел оборудование почти на 13 миллионов рублей. Самым крупным приобретением колледжа стали два КамАЗа – на них ушла почти половина суммы. Кроме того, для учащихся приобрели инструменты, вентиляционное оборудование.

Средства были выделены в рамках федеральной программы «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций». Два КамАЗа, необходимые для подготовки мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, стоят 6,2 миллиона рублей.

Помимо этого, в колледж поставлено 20 углошлифовальных машин. Они необходимы для практических занятий со студентами, обучающимися по специальности «Сварщик», которая входит в топ-50 самых востребованных профессий на рынке труда.

«В рамках создания комфортных и безопасных условий для будущих сварщиков приобретена система промышленной вентиляции на 10 рабочих мест. Она обошлась в 1,7 миллиона рублей», – поделился директор колледжа Олег Кривцов.

Сварочные источники питания, которые используются только на высокотехнологичных производствах, также пополнили «копилку» технических новинок АТК. Колледж приобрел 20 таких комплектов за 4,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Просмотров всего: 80

#образование #транспорт


Общество

Озвучены темы школьных сочинений для допуска к ЕГЭ
Происшествия

В Шимановском районе с рельсов сошла тележка грузового состава
Происшествия

Из-за тайфуна«Джеби» задержан рейс из Южно-Сахалинска в Благовещенск
Происшествия 3

На свободненской трассе с проезжей части вылетели две иномарки (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь