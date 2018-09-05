Для учащихся Амурского технического колледжа приобрели новые КамАЗы

К новому учебному году Амурский технический колледж приобрел оборудование почти на 13 миллионов рублей. Самым крупным приобретением колледжа стали два КамАЗа – на них ушла почти половина суммы. Кроме того, для учащихся приобрели инструменты, вентиляционное оборудование.

Средства были выделены в рамках федеральной программы «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций». Два КамАЗа, необходимые для подготовки мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, стоят 6,2 миллиона рублей.

Помимо этого, в колледж поставлено 20 углошлифовальных машин. Они необходимы для практических занятий со студентами, обучающимися по специальности «Сварщик», которая входит в топ-50 самых востребованных профессий на рынке труда.

«В рамках создания комфортных и безопасных условий для будущих сварщиков приобретена система промышленной вентиляции на 10 рабочих мест. Она обошлась в 1,7 миллиона рублей», – поделился директор колледжа Олег Кривцов.

Сварочные источники питания, которые используются только на высокотехнологичных производствах, также пополнили «копилку» технических новинок АТК. Колледж приобрел 20 таких комплектов за 4,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного министерства образования.