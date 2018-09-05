В Благовещенске строится здание для ресторана быстрого питания KFC

В областном центре Приамурья строят здание, в котором разместится ресторан быстрого питания KFC. Объект находится в районе пересечения улиц Калинина и Тенистой, неподалеку от торгово-развлекательного центра «Флагман».

Судя по информации на баннере, заказчиком объекта «Ресторан KFC "Драйв 3.1"» является ООО «Вектор». Возле двухэтажного здания планируется оборудовать автопарковку.

Бренд KFC зашел на Дальний Восток весной 2017 года. Рестораны быстрого питания открылись во Владивостоке и Хабаровске. Представители KFC считают регион стратегически важным. «Позитивная экономическая динамика и колоссальный потенциал Дальневосточного федерального округа дают нам уникальную возможность для развития бизнеса. В дальнейшем мы планируем наращивать количество ресторанов и открыть не менее 30 ресторанов к концу 2020 года», – приводит слова директора по операционной деятельности KFC Россия и СНГ Ольги Елисеевой издание Prim.news.

Согласно данным аналитической компании Business Analytica, на Владивосток, Хабаровск и Благовещенск общей численностью населения более 1,5 миллиона человек, приходится всего 13 федеральных сетевых заведений быстрого обслуживания. Такой показатель открывает широкие перспективы для роста и развития этого сегмента.

На данный момент у сети KFC более 600 ресторанов в России и СНГ, из которых 180 собственных, а 420 франчайзинговых, управляющихся 37 франчайзинговыми партнерами.

Формат Drive особенно актуален для Дальнего Востока, как региона с высоким уровнем автомобилизации. Кроме того, компания работает над увеличением количества рабочих мест с развитием сети ресторанов малых форматов, а также над поддержкой локальных поставщиков. Сегодня 100 % куриного мяса ежегодно для ресторанов KFC поставляется российскими производителями. Общая доля продукции российских поставщиков составляет 85 % и планомерно растет, сообщает издание.