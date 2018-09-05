В Забайкалье возобновлены поиски путешественника из КНР, ехавшего в сторону Тынды

Фото: скриншот видео «Новости Забайкалья»

Спасатели возобновили поиски путешественника из Китая, который пропал при переправе через горную реку Куанда в Каларском районе на севере Забайкальского края. ЧП произошло в конце августа.

«Во вторник, 4 сентября, спасатели Каларского подразделения поисково-спасательной службы со специальным снаряжением и моторной лодкой снова выехали на автомобиле "Урал" к месту поисков пропавшего мужчины. В среду, 5 сентября, они проводят осмотр завалов и берегов реки Куанда», – сказали в пресс-службе госучреждения «Забайкалпожспас».

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Каларского района уточнили, что район поисков находится в 160 километрах от райцентра – села Чара. Туда прибыли пять граждан Китая, которые намерены продолжать поиски пропавшего путешественника, сообщает ТАСС.

Пропавший был членом Географического общества Китая. По данным краевых СМИ, речь идет об известном китайском путешественнике У Юе. Источник в региональных властях добавил, что Географическое общество Китая попросило Русское географическое общество (РГО) содействовать в поиске гражданина КНР, а первый вице-президент РГО Артур Чилингаров передал эту просьбу руководству МЧС России.

Как сообщало Амур.инфо, 23 августа через самый северный район Забайкальского края проезжали четверо путешественников из Китая. Они ехали из Бурятии в сторону города Тынды Амурской области. Их автомобиль Toyota Prado утонул при пересечении горной реки. Один человек не выплыл. Трехдневные поиски результатов не дали и были прекращены.