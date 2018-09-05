Сергей Жуков возвращается на сцену после длительного лечения

Фото: Facebook.com

Летом 42-летний Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!», отменил все ближайшие концерты и рассказал, что серьезно болен. Он прошел курс процедур в клиниках и перенес три операции – последняя состоялась в конце августа. Неизвестно, чем именно болел Сергей, но поклонники предположили, что у него язва желудка.

Сейчас певцу стало лучше. В своем Instagram он заявил, что полностью здоров и готов вернуться на сцену. Жуков анонсировал концертный тур и объявил, что первый концерт состоится уже 20 сентября в Пензе.

«Я возвращаюсь на сцену! Я безумно счастлив, что операция прошла успешно и консилиум врачей позволил мне вернуться на сцену через две недели. <…> И новый, обновленный и полностью здоровый Жуков сможет подарить вам огромное количество драгоценных минут счастья и радости», – сообщил Сергей. Также он поблагодарил всех за поддержку.

Поклонников новость обрадовала, однако некоторые из них, не найдя в графике турне своих городов, стали спрашивать, когда же «Руки вверх» приедут во Владивосток или Калининград, сообщает «Мир тесен».

Фото: Instagram.com

Однако некоторые подписчики предостерегали музыканта от такого жесткого графика. «Сергей, Вы с ума сошли - 14 (!) концертов за месяц?!? Вы только-только с операционного стола, какие могут быть концерты??!!! Здоровье и семья дороже всех концертов! Пожалуйста, отдыхайте, восстанавливайтесь и думайте о себе и своих близких», «Сергей берегите себя, хочу еще много много лет отплясывать на ваших концертах! Снижайте нагрузку!», – писали они.