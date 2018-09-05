С 6 сентября в Тынде начнется отопительный сезон

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В Тынде отопительный сезон начнется 6 сентября. Сначала тепло поступит в детские садики, школы и больницы города. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации Тынды Виталий Агеев.

Решение о начале отопительного периода принято в связи с понижением среднесуточной температуры окружающего воздуха. В настоящее время в Тынде около 7 градусов тепла и, как по всей Амурской области, дождливо и пасмурно, сообщили в Амурском гидрометцентре.

В соответствии с постановлением, предприятия и организации Тынды, поставляющие услуги по теплоснабжению, начнут отопительный период в детсадах, школах и больницах с 8 часов утра в четверг, 6 сентября.

В жилой фонд и другие объекты тепло начнет поступать с 8 часов утра 13 сентября.