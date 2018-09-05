Амурский браконьер не смог доказать, что нашел в лесу замерзшую косулю

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Амурский областной суд поставил точку в споре жителя Сковородинского района с управлением по охране животного мира. Речь шла о незаконной добыче косули в ноябре 2017 года. Охотник, привлеченный к административной ответственности, не согласился с решениями судов и направил жалобу в вышестоящий суд.

Как следует из материалов дела, у амурчанина разрешения на добычу косули были. Но вместо двух животных, мужчина, видимо, обсчитавшись, застрелил трех. Впоследствии на судах он пытался доказать, что стрелял в двух косуль, а когда пошел за тушами, неожиданно обнаружилось, что животных больше. Причем одно из них замерзшее.

Областной суд не поверил этим рассказам, в итоге в силе осталось постановление первой инстанции. Мужчину наказали лишением права охоты на два года. Также ему придется возместить ущерб, причиненный незаконной охотой. Сумма составит 60 тысяч рублей.

«Скорее всего, на адвокатов охотник потратил примерно столько же, если не больше. А теперь ему все равно придется возмещать ущерб. Как показывает практика, более 90 % судов заканчивается не в пользу браконьеров. В судах скептически относятся к удивительным историям, с помощью которых нарушители рассчитывают уйти от ответственности», — пояснили в управлении по охране животного мира Приамурья.

С февраля 2018 года ужесточилось уголовное наказание и увеличился размер ущерба за незаконную охоту. Добыча косули теперь может квалифицироваться как уголовное преступление с назначением наказания в виде штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.