Китай занял первое место по росту численности туристов в России из Юго-Восточной Азии

В первом полугодии 2018 года из Китая в Россию было совершено 667 тысяч въездных туристических поездок. Это на 115 тысяч (или 21 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Китай показал самый высокий рост въездного туризма в Россию из Юго-Восточной Азии.

Рейтинг въездного туризма в Россию за первые 6 месяцев 2018 года подготовило аналитическое агентство «ТурСтат». После Китая по росту въездных поездок лидирует Южная Корея – 125 тысяч (+29 %).

Китай стал лидером и по абсолютному росту численности туристов – на 115 тысяч больше, чем в прошлом году. Затем идут США и целый ряд стран-участниц чемпионата мира по футболу.

Вообще, благодаря мундиалю количество въездных турпоездок в Россию из некоторых стран выросло в десятки и даже сотни раз. По процентам безоговорочным лидером стало Перу – 2 500 %. В количественном выражении это только 25 тысяч поездок. На 1 100 % выросло количество туристов из Саудовской Аравии, на 485 % – из Аргентины, на 480 % – из Колумбии, на 330 % – из Мексики, на 200 % – из Хорватии, на 186 % – из Бразилии.

При этом Япония – участница чемпионата – вообще не показала рост въездного туризма. Как была 41 тысяча въездных поездок в 2017 году, так и осталась. Китай же, напротив, в мундиале не участвовал, зато количество туристов выросло на 21 %.

Имеются страны, из которых стало приезжать меньше туристов: Таджикистан – минус 184 %, Узбекистан – минус 78 %, Белоруссия – минус 26 %.

В абсолютном выражении лидером по въездному туризму с большим отрывом остается Украина – 3 миллиона 730 тысяч въездных поездок. Затем идет Казахстан с 1 миллионом 544 тысячами въездов. На третьем месте находится Китай.