Девушка вышла замуж за труп возлюбленного

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На Филиппинах убитая горем девушка вышла замуж за мертвеца. Родители жениха ее поддержали.

«Церемония» прошла в городе Кауаян, провинция Исабела. 19-летняя Зарин (Zyrine) пришла на похороны возлюбленного Джейка Энтони Макадангданга (Jake Anthony Macadangdang) в платье невесты. Она произнесла над его телом клятвы верности и надела кольцо на свой палец. Второе кольцо Зарин положила на руку жениха, надеть кольцо не получилось из-за его окоченевших пальцев.

Согласно семейному кодексу Филиппин, брак не считается заключенным, если один из партнеров не дал добровольного согласия. О посмертном браке в нем не упоминается.

Жених девушки был убит в августе бизнесменом Аароном Кристианом Рейес. Он врезался на своей машине в Макадангданга и его друзей, ехавших на мотоциклах. До этого они повздорили и подрались в баре. В аварии, помимо юноши, пострадало восемь человек.

Макадангданг только окончил школу и искал работу за границей. Он встречался с Зарин со школы, семьи тесно общались и мечтали о свадьбе. Родители погибшего парня согласились провести церемонию на похоронах, сообщает «Комсомольская правда».