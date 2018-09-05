Госдума собирается определить критерии «18+» для книг

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Об этом заявил внук писателя Михаила Шолохова, зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. «Это, конечно, неправильно. И тут я совершенно согласен с людьми, которые говорят, что необходимы определенные разумные критерии для введения маркировки, а не делать это автоматически… Одиннадцатого числа у нас будет первое заседание комитета по культуре, возможно, мы и этот вопрос успеем обсудить. Надо подумать, конечно, и правильным образом поставить эту работу», – сказал Шолохов РИА Новости.

Политик отметил, что при этом «в классике тоже есть вещи, которые необходимо читать уже в определенном возрасте», тем не менее вопросы выработки критериев определения тех произведений, которые должны попадать под маркировку «18+», очень сложные.

«Нельзя каждый раз менять сигнал по очередному такому острому сигналу, надо по возможности предусмотреть все возможные негативы и их избежать. Поэтому я обращаюсь к профессионалам, которые сталкиваются с такими нежелательными последствиями наших усилий по ограждению детей от тлетворного влияния, и вместе мы готовы проработать эти вопросы и вынести их, в том числе, в качестве законодательных инициатив», – заключил депутат.

В Благовещенске книги издаются с указанием возрастной маркировки, предложенной автором. «Если автор считает нужным, то указывает возраст, а в издательстве выполняют его волю», – сказали в одной из типографий Благовещенска.

По мнению амурского писателя и редактора Владислава Лецика, возрастная маркировка – совершенно бессмысленная затея. «Не понимаю смысла этой возрастной маркировки. Что, дети сами не знают, что читать? Какое ограничение поставил бы бедный Пушкин к своим строкам: "…читал охотно Апулея, а Цицерона не читал"?!» – посмеялся Владислав Григорьевич.

«Решение о маркировке "18+" – слабая попытка защитить детей от бурлящего, опасного, зловещего, манящего океана литературы. И решение половинчатое: всех под одну гребенку, всех одной меркой. На самом деле закатать в целлофан нужно абсолютно весь фикшн, кроме "Колобка" и "Теремка", да и к тем присмотреться. Во-первых, даже самое невинное сочинение может спровоцировать неокрепшие души на ужасные поступки, прецеденты имеются. Во-вторых, запретно поблескивая целлофановыми боками, книги вызовут хоть какой-то интерес», – считает литературный критик Сергей Оробий.