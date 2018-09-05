Озвучены темы школьных сочинений для допуска к ЕГЭ

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Стали известны направления тем итогового сочинения 2018-2019 учебного года, которое необходимо будет написать для допуска к сдаче ЕГЭ. Направления следующие: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло» и «Доброта и жестокость».

Выпускники школ напишут сочинение в декабре 2018 года. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут написать изложение. В этом году испытания пройдут 4 490 амурчан.

На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут. Она будет оцениваться по системе «зачет/незачет». Особое внимание при проверке эксперты уделят соответствию теме, аргументации, привлечению литературного материала, композиции, качеству речи и грамотности.

Одиннадцатиклассникам, которые не справятся с написанием сочинения или изложения, будет предоставлено еще две попытки, сообщает пресс-служба областного минобра.