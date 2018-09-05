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5сентября
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сегодня, 14:05 1

Мэр Днепра отказался запрещать русские песни в городе

Мэр Днепра отказался запрещать русские песни в городе
Фото: 34travel.me

Мэр украинского города Днепра (до переименования город назывался Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что решение о запрете российских песен на территории города не будет исполнено. Об этом он написал в своем Facebook.

«На сайте городского совета каждый день регистрируются десятки проектов, даже самых безумных. Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. Во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой», – отметил он.

Предложение запретить песни на русском языке появилось 4 сентября. По задумке авторов предложения, песни как российских артистов, так и украинских исполнителей, поддерживающих «российскую вооруженную агрессию против Украины», должны будут исчезнуть из общественного транспорта, учреждений культуры и отдыха, гостиниц, ресторанов и других общественных мест, сообщает «Лента.ру».

29 июля стало известно, что украинская детская писательница Лариса Ницой ввела украиноязычный режим в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать. Тех, кто обращался к детям на русском языке, было решено штрафовать. Между собой дети могли разговаривать на любом языке. За публичные выступления на украинском детей поощряли дополнительными конфетами.

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#музыка #Украина


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Комментарии
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  • Мерлин

    Мерлин
    1 час назад

    В Днепре, все говорят на Русском языке.

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