Немного дождей в некоторых районах Приамурья: прогноз погоды на 6 сентября

Фото: Mir24.tv

В Амурской области 6 сентября установится переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные дожди, днем – с грозой. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами местами до 13-18 метров в секунду.

Температура ночью по области составит плюс 8…13, по северу при прояснении будет плюс 1…6. Днем термометры покажут плюс 15…20, по северу при облачности и дожде – плюс 9….14.

В Благовещенске установится переменная облачность, в первой половине ночи ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 11…13, днем – плюс 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.