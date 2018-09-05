Энергетики строят новые энергообъекты для ТОР «Белогорск»

Амурские электрические сети в короткие сроки завершили реконструкцию подстанции «Промышленная» в Белогорске. Это необходимо для реализации первого этапа договора технологического подключения маслоэкстракционного завода, являющегося одним из резидентов ТОР «Белогорск».

В апреле 2018 года правительство РФ выделило 883 миллиона рублей на развитие электросетевой инфраструктуры ТОР «Белогорск» в Амурской области. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Финансирование запланировано в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

После выхода постановления корпорация по развитию Дальнего Востока заключила с ДРСК договор технологического присоединения. По договору, для подключения к электроснабжению резидентов ТОР «Белогорск» до конца апреля 2020 года «Амурские электрические сети» должны построить две линии электропередачи напряжением 110 кВ и подстанцию 110/10 кВ «Маслозавод» с нагрузкой 16,69 МВт.

«На выполнение проекта, включающего полный цикл: проектирование, заказ оборудования, строительно-монтажные работы, требуется порядка четырех лет, у нас по договору срок строительства – два года. Понимая важность проекта, и, несмотря на длительные согласования и изменения объема запрашиваемой мощности со стороны руководства завода, мы за два месяца заменили и поставили под нагрузку трансформатор на подстанции "Промышленная", дополнительно обеспечив выдачу 1,6 МВт. В марте 2019 года по утвержденному всеми сторонами графику договора технологического присоединения увеличим присоединяемую мощность еще на 2 МВт, для чего построим дополнительную линию 10 кВ. А для выполнения всех условий договора необходимо будет построить еще ряд энергообъектов классом напряжения 110 кВ», – рассказал директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений Семенюк.

Белогорские электросети не рассчитаны на такого крупного потребителя электроэнергии, как строящийся завод. В городе нет ни одной подстанции и линий электропередачи напряжением 110 кВ. За год планируется создать проект, провести работы по отводу земли, заказать необходимое оборудование, а за второй год построить и ввести в эксплуатацию подстанцию и линии электропередачи, сообщает АО «ДРСК».