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В Шимановском районе с рельсов сошла тележка грузового состава

В Шимановском районе с рельсов сошла тележка грузового состава
Фото: www.utprok.ru

В Шимановском районе вечером 4 сентября сошла с рельсов одна тележка порожней цистерны грузового состава № 2501 сообщением Свободный – Шимановск. Всего состав состоит из 96 порожних вагонов. Сообщение о происшествии, случившемся на 7 744 километре ЗабЖД (железнодорожный перегон Селеткан – Ледяная), поступило в 19:15.

Как сообщается в оперативной сводке министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, опрокидывания тележки не произошло. Габарит пути не нарушен. Движение осуществлялось по чётному пути. По состоянию на 21:00 4 сентября ремонтные работы завершены, движение по нечётному пути восстановлено. Задержек пассажирских поездов не зарегистрировано.

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#происшествия #транспорт


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