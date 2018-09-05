Минздрав: позитивные изменения в Зейской больнице становятся очевидными для всех

В Зейской больнице продолжаются работы по приведению в порядок зданий и прилегающей территории, а также мероприятия по улучшению медицинского обслуживания жителей города и района.

За последние два месяца в учреждении полностью поменялся подход к распоряжению финансами. Высвобождены неэффективно используемые помещения. Сотрудники переходят на сотовую связь. Частично сократили избыточный персонал. Кредиторская задолженность за два месяца сократилась на 33 миллиона рублей.

Тем временем больница изыскивает ресурсы и на то, чтобы проводить текущие ремонты внутри корпусов и благоустраивать территорию.

«Чувствуется, что "время застоя" в нашей больнице кончилось. Начались изменения, причем, очевидно же, к лучшему. Это заметно сразу по прилегающей территории: она стала намного ухоженнее, порядок наконец навели в таких углах, куда сроду никто не заглядывал. Побеспокоились и о безопасности пациентов – шлагбаумы установили, теперь посторонние машины не носятся по больничному городку, как в чистом поле», – делится впечатлениями заместитель главного врача по медицинской части Наталья Воликова.

Мэр Зеи, исполняющий полномочия председателя Зейского городского Совета народных депутатов Сергей Матвеев также впечатлен размахом мероприятий, развернутых в учреждении: «Я был на днях в больнице, обратил внимание, что бывшие котельные, которые стояли много лет в хламе, главный врач Хомитов полностью очистил, сейчас ворота навесит и оборудует под гаражи. Таким образом проблема со старым гаражом будет решена, а ведь бывшее руководство больницы и прежний глава минздрава от мэрии все время просили там кровлю перестелить да ремонт сделать. А как я за счет бюджета города это мог сделать? Было бы нецелевое использование средств! Новый главврач пришел и сделал. И, конечно, хорошо, что наконец-то отделения выехали из "деревяшек". Это все такая масштабная рутинная работа, которой раньше почему-то никто не занимался. Знаю, что Игорь Эдуардович проводит сейчас оптимизацию кадров – сокращает прочий персонал, чтобы иметь возможность набрать нужных медиков. Да, нужны в больнице и слесарь, и электрик, и плотник. Но лечат-то людей все-таки врачи, а не электрики. Это мое мнение».

Сергей Александрович отметил, что, похоже, и у горожан также сформировалось позитивное мнение относительно деятельности нового руководства учреждения: «Сначала было много негатива, но в последнее время ни на моем личном приеме, ни на прямую линию вопросов по управлению больницей от жителей не поступало», – сказал мэр.

У сотрудников из числа вспомогательного персонала, которые продолжают работать в больнице, задач сегодня много. «Покрасили забор. Это временная мера, просто чтобы пока выглядел поприличнее. Потом мы заменим его на металлический. После того как переоборудуем заброшенную котельную под гаражи, нужно будет установить ворота и отсыпать подъездную площадку. Уже привезли 20 уличных светильников. Как только позволит погода, установим их», – говорит о ближайших планах главный врач больницы Игорь Хомитов.

В отношении организации медицинской помощи населению руководство больницы также старается принимать своевременные решения, чтобы медобслуживание функционировало без сбоев. Так, весь сентябрь в учреждении работают по договору привлеченные доктора – акушер-гинеколог и травматолог.

«Наша Зейская больница действительно обновляется, и не только снаружи. Персонал медицинский и прежде был всегда приветливый к пациентам, а сейчас медработники как-то сами даже воодушевились – тоже, видимо, глядя на перемены. Удивительно, что и до нашего здравоохранения добралась цивилизация, даже не верится», – говорит жительница Зеи Галина Семенова.

Сейчас Зейская больница готовится к предстоящему дню голосования. Помимо непосредственного участия в качестве избирателей, сотрудники учреждения организуют дежурства на участках, а заодно и бесплатный скрининг: всем желающим специалисты измерят уровень глюкозы в крови, по показаниям возьмут пробы на холестерин.