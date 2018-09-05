Полиция разыскивает автомобилиста, в которого врезался подросток на мопеде

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В селе Марково Благовещенского района подросток на мопеде стал инициатором ДТП. Второй участник этой аварии – автомобилист – скрылся с места происшествия. Его сейчас разыскивают.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, встреча двух нарушителей произошла еще 26 августа, в селе Марково. 15-летний парень управлял мопедом, не имея права на управление и не сочтя нужным надеть мотошлем. При выезде с прилегающей территории мопедист не уступил дорогу автомобилю и врезался в него. Автомобилист скрылся с места ДТП. Предположительно, это был Nissan Cube желтого цвета с черным капотом.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия или самого водителя. Любую информацию о ДТП с участием мопеда и автомобиля в селе Марково принимают в группу розыска по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-46-86, +7-962-285-82-40 или в дежурной части областной Госавтоинспекции: (4162) 42-52-62.