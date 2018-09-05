Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 0

Полиция разыскивает автомобилиста, в которого врезался подросток на мопеде

Полиция разыскивает автомобилиста, в которого врезался подросток на мопеде
Фото: sn74.ru

В селе Марково Благовещенского района подросток на мопеде стал инициатором ДТП. Второй участник этой аварии – автомобилист – скрылся с места происшествия. Его сейчас разыскивают.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, встреча двух нарушителей произошла еще 26 августа, в селе Марково. 15-летний парень управлял мопедом, не имея права на управление и не сочтя нужным надеть мотошлем. При выезде с прилегающей территории мопедист не уступил дорогу автомобилю и врезался в него. Автомобилист скрылся с места ДТП. Предположительно, это был Nissan Cube желтого цвета с черным капотом.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия или самого водителя. Любую информацию о ДТП с участием мопеда и автомобиля в селе Марково принимают в группу розыска по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-46-86, +7-962-285-82-40 или в дежурной части областной Госавтоинспекции: (4162) 42-52-62.

Просмотров всего: 491

#дети #ДТП #закон #происшествия


Происшествия

В Шимановском районе с рельсов сошла тележка грузового состава
Экономика 5

Деньги с карт россиян киберворы стали снимать новым способом
Происшествия 1

В Благовещенске КамАЗ сбил ребенка во дворе
Происшествия

Из-за тайфуна«Джеби» задержан рейс из Южно-Сахалинска в Благовещенск
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь