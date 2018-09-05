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сегодня, 11:12 1

Для обладателей дальневосточных гектаров разработали декларацию об использовании земли

Для обладателей дальневосточных гектаров разработали декларацию об использовании земли
Фото: KrasnodarMedia

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали форму декларации об использовании земельного участка, предоставленного в рамках программы «Дальневосточный гектар». Документ разработан Минвостокразвития России и зарегистрирован Минюстом. Соответствующий приказ Минвостокразвития вступает в силу 11 сентября.

Декларация по утвержденной форме подается или направляется в адрес уполномоченного органа. Сделать это можно лично принеся документ, либо отправив его на почту на бумаге, либо в форме электронного документа в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком. Декларация также может быть подана гражданином через МФЦ или орган регистрации прав.

В случае если договор безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими гражданами, декларация представляется одним человеком. В декларации указывается кадастровый номер земельного участка, реквизиты договора безвозмездного использования земельного участка, вид разрешенного использования и осуществляемые виды деятельности.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

В настоящее время в пользование отдано почти 44,5 тысячи земельных участков и еще около 7 тысяч заявлений одобрены уполномоченными органами. Таким образом почти 51,5 тысячи заявлений одобрена уполномоченными органами.

По статистике АРЧК ДВ, около 42 % участников программы «Дальневосточный гектар» планируют построить себе жилье, 26 % выбрали занятие сельскохозяйственной деятельностью и порядка 12 % хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 12 % получателей гектаров собираются реализовать проекты в туристической отрасли, а порядка 8 % планируют открыть магазины, кафе, автозаправки и заниматься другими видами предпринимательской деятельности.

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Почву для налогов готовят.

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