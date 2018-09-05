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5сентября
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В Благовещенске КамАЗ сбил ребенка во дворе

В Благовещенске КамАЗ сбил ребенка во дворе
Фото: www.justmedia.ru

В Благовещенске во дворе дома № 3/4 по улице Василенко КамАЗ сбил шестилетнего мальчика. Это произошло во вторник, 4 сентября. Как сообщает городской отдел ГИБДД, ребенок неожиданно для водителя грузовика вышел из-за припаркованного автомобиля.

Мальчик получил травмы. Как отмечают автоинспекторы, для водителя появление маленького пешехода на проезжей части было совершенно неожиданным – ребенок вышел на дорогу из-за препятствия, ограничивавшего обзор для водителя.

«Уважаемые водители, припарковав автомобиль, будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте детям самостоятельно покидать салон автомобиля. А если вам необходимо забрать из салона вещи, сделайте это в первую очередь, и только после этого ребенок может покинуть автомобиль под вашим присмотром», – предупреждают автоинспекторы.

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#дети #ДТП #происшествия


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Комментарии
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  • Sanches

    Sanches
    9 минут назад

    А что делал камаз во дворе? Проводились работы? Было огорожено или просто приехал на обед припарковавшись у подъезда

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