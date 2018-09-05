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5сентября
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сегодня, 10:38 0

Из-за тайфуна«Джеби» задержан рейс из Южно-Сахалинска в Благовещенск

Из-за тайфуна«Джеби» задержан рейс из Южно-Сахалинска в Благовещенск
Фото: с Flight-Refund.ru

По информации на сайте Благовещенского аэропорта, в Благовещенск с опозданием прибудет самолет из Южно-Сахалинска. Его ожидали в 08:30, теперь время прибытия сместилось на 12:50. Соответственно задержан и вылет воздушного судна из Благовещенска в Южно-Сахалинск. Вместо 09:30 самолет покинет аэропорт областного центра в 13:30.

Причина задержки рейса – непогода, вызванная надвигающимся на Дальний Восток разрушительным тайфуном «Джеби». В соседней Японии жертвами урагана стали как минимум восемь человек. Пострадало около 350, пишут «Вести 24». Теперь тайфун движется к российским берегам. Его называют самым мощным за последние 25 лет.

Сразу в нескольких регионах Дальнего Востока спасатели увеличивают группировку. К ударам готовятся Сахалинская область и Приморье. МЧС вынесло штормовое предупреждение. В школах Сахалина отменили уроки, передает «Россия 24».

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