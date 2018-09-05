На космодром Восточный начали поставлять оборудование для ракеты «Ангара»

Фото: vostok.russian.space

Предприятие «Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный первые емкости для заправки нафтилом ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5». Это резервуары для хранения топлива объемом 180 кубических метров.

Емкости для хранения нафтила – это лишь часть большого государственного заказа «Уралкриомаша». Нынешней осенью предприятие планирует отгрузить для тяжелой «Ангары» целый комплекс систем, сообщается на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

«Наше предприятие готовит системы заправки нафтилом, кислородом и подачи воды для стартового стола космического ракетного комплекса "Ангара", – рассказал генеральный директор АО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов. – Первая партия оборудования уже отправилась на Восточный. Работа этапная, плановая. Разработка конструкторской документации и производство идут без сбоев, в штатном режиме. Гарантируем, что полностью весь комплекс оборудования будет изготовлен и отправлен на космодром до конца 2019 года. Наши специалисты готовы к поездке на Восточный для участия в автономных и комплексных испытаниях».

«Уралкриомаш» успешно занимается подготовкой инфраструктуры космодрома Восточный в рамках федеральной целевой программы уже шесть лет. Еще в период возведения первой очереди космодрома уральские специалисты создали наземный заправочный комплекс для ракеты-носителя «Союз». Причем, что называется, под ключ: от конструкторской документации до пусконаладочных работ. Этот уникальный комплекс работает сразу с несколькими типами горючего: керосином и нафтилом. В него входит оборудование для хранения и заправки керосином и нафтилом всех трех ступеней ракеты-носителя. Вагон-цистерна модели 15-558С-04, предназначенная для перевозки и хранения жидкого кислорода, азота, – тоже заслуга уральских инженеров. Все новинки проверили в деле. Трижды – во время штатных запусков с космодрома. И ни разу оборудование «Уралкриомаша» не подвело.

Тагильское предприятие, специализирующееся на криогенном и транспортном машиностроении, участвует в реализации всех отечественных космических программ.

Перспективы строительства второй очереди космодрома Восточный для ракет-носителей «Ангара» обсуждались на международном военно-техническом форуме «Армия–2018». Генеральный директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков доложил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, что в августе предприятие начинает поставку первого оборудования для строительства второй очереди космодрома Восточный.