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Официантка судится с начальником за право работать без нижнего белья

Официантка судится с начальником за право работать без нижнего белья
Фото: Facebook.com

25-летняя Кристина Шелл из Британской Колумбии (Канада) устроилась официанткой в местный гольф-клуб, но проработала там всего три недели. Девушку уволили за несоблюдение дресс-кода – Кристина не носила лифчик.

По словам девушки, она не носит бюстгальтер уже три года, потому что ей так комфортнее. На новом месте работы клиенты стали жаловаться руководству на ее внешний вид. В ответ начальство установило новый дресс-код, согласно которому все работницы заведения обязаны носить нижнее белье.

Кристина продолжила работать без лифчика, отказавшись выполнять «сексистские» требования. Из-за этого девушку уволили. Бывшая официантка решила бороться за справедливость: она подала на начальника в суд по правам человека, сообщает Life.

Она уверена, что разные правила для женского и мужского пола могут рассматриваться как дискриминационные. «Ни один сотрудник мужского пола не должен носить майку. Поэтому не думаю, что кого-то должно волновать, что у меня под одеждой. Мне бы хотелось знать, почему моя грудь кого-то оскорбляет», – заявила Кристина.

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#жизнь #работа


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