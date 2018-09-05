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5сентября
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сегодня, 10:15 0

«Амурская осень» меняет билеты на реквизит

«Амурская осень» меняет билеты на реквизит
Фото: maximaverin.ru

У благовещенцев появился шанс прославить свои предметы интерьера. Амурская областная филармония ищет реквизит для спектакля «Там же, тогда же». Его покажут вне конкурса на фестивале кино и театра «Амурская осень».

В инстаграм-аккаунте «Амурская осень» опубликовали объявление о том, что для спектакля нужны журнальный столик, пара прикроватных ламп и торшер. Фото предметов обстановки можно прислать в директ или в WhatsApp по номеру: +7-924-841-08-85. Обещают рассмотреть все варианты и вернуть вещи в целости и сохранности.

В благодарность за один предмет интерьера его владелец получит один билет на спектакль, который состоится 15 сентября в Амурской областной филармонии.

Спектакль «Там же, тогда же» поставлен по пьесе Бернарда Слейда. По сценарию, в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который продлится четверть века.

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#культура #Амурская осень


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