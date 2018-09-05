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5сентября
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сегодня, 10:15 0

В Бурейском районе полицейские изъяли у пассажира автобуса наркотики

В Бурейском районе полицейские изъяли у пассажира автобуса наркотики

Сотрудники ДПС УГИБДД УМВД России по Амурской области и подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Бурейский» задержали пассажира автобуса, двигавшегося в сторону Хабаровска. У мужчины обнаружили наркотики.

На посту ДПС ГИБДД в Бурейском районе автобус был остановлен сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра мужчины в его поясной сумке обнаружили и изъяли четыре полимерных свертка с веществом схожим с наркотическим средством. Исследование подтвердило, что это гашишное масло общей массой около 90 граммов.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает амурское управление МВД.

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#закон


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