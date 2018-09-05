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Слабый и умеренный дождь: прогноз погоды в Приамурье на 5 сентября

Слабый и умеренный дождь: прогноз погоды в Приамурье на 5 сентября
Фото: bichosaudavel.com

В Амурской области 5 сентября установится переменная облачность, пройдет слабый и умеренный дождь. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду. Температура по области составит 15…20 градусов выше нуля, по северо-западу термометры покажут плюс 7…12 градусов.

В Благовещенске в этот день переменно облачно, пройдет слабый дождь. Северный ветер дует с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура составит плюс 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.

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