За семьей Агафьи Лыковой при Сталине охотился НКВД: обзор прессы

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Экономика Вьетнама развивается с бешеной скоростью; Пентагон изучает возможность летать быстрее света; у Анастасии Заворотнюк украли сумку с драгоценностями.

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«Мою Мадонну» я начал читать с материала Анны Азановой «Почем картошка?». Казалось бы, странный вопрос. Во-первых, начался сезон массовой уборки «второго хлеба», во-вторых, на урожай в этом году никто особо не жалуется, в-третьих, все уже названное сказалось и на ценообразовании. Не тут-то было: автор заметки поел в кафе, где черным по белому значилось: «Картофель пикантный 880 руб./кг». Исходя из среднесложившейся на рынке цены – 25 рублей за килограмм, журналистка путем нехитрых подсчетов выяснила, что торговая надбавка составила… В общем, озвучивать не буду, скажу лишь, что картошку перекупать (не сами же хозяева кафе вырастили!) значительно выгоднее, чем добывать золото.

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Перевернув страницу, углубился в чтение исследования Инны Волковой на тему «Есть ли жизнь после пенсии?» Журналист попробовала неделю тянуть на доходы среднестатистического пенсионера. Сразу оговариваемся: средняя пенсия по Амурской области – 13 000 рублей.

Автор статьи первым делом вычла коммунальные платежи (святое! – подчеркивается в газете). Прибавила к ним оплату интернета и ТВ. Далее к расходам отнесла средства гигиены и прочие стиральные порошки, не самые при этом дорогие. Далее (Инна пишет: «вздохнув») она прибавила простенькую косметику.

Все остальное перечислять не буду. Но просто обязан отметить: в кафе, где неудачно пообедала коллега Инны Анна Азанова (см. выше) – ни ногой! Впрочем, и на самую простую, не кафешную картошку денег уже не хватит.

Очень интересно

Не буду в очередной, ...надцатый раз повторять об интересности еженедельника «АиФ», назову лишь статью, в которой говорится о том, чему наша страна может научиться у Вьетнама. Пишут, что экономика Социалистической Республики Вьетнам развивается с бешеной скоростью, рост ВВП в прошлом году составил почти 7 %, и это уже совсем не нищая страна, как до сих пор представляется многим россиянам, а государство, составившее серьезную конкуренцию экономикам США и КНР. Вот так-то. Что еще важно отметить – что у руля Вьетнама находится коммунистическая партия.

Также в номере

Еще назову интервью с Захаром Прилепиным. Только что закончил читать его мощный роман «Обитель» и потому лично мне интересны взгляды писателя на окружающую действительность.

Но если вы не дружите с литературой, не интересуетесь рок-музыкой (Захар, помимо всего прочего, ведет рок-программы на ТВ), игнорируете политику (Захар – политик-практик), то изучите ответы на самые различные злободневные вопросы. Например, чьё фото можно размещать на обложке школьного дневника. Лично я бы поместил портрет президента В. Путина: еще долгое время не пришлось бы думать о замене.

Напишут же такое

Кстати, о президенте: на первой полосе «Комсомольской правды» крупным шрифтом в качестве анонса значится: «Владимир Путин пообещал сделать авиарейсы в Благовещенск дешевле». Поскольку до подробностей было еще листать да листать, остановился на первой попавшейся на глаза заметке. В ней говорится о том, что квартиру Анастасии Заворотнюк обнесли. Пока она с мужем прогуливалась по второму этажу, вор, подобрав ключи, открыл дверь и забрал сумку, где лежали драгоценности и 20 тысяч деревянными. Всего на миллион рублей. Пишут, что к ограблению может быть причастна служанка. Ну, или вообще кто-то из крепостных.

На посошок

Вряд ли вы пропустите материалы о том, что Пентагон изучает возможность летать быстрее света. До Марса, оказывается, можно будет добраться за три минуты. Правда, не сегодня.

Еще я с интересом прочел об Агафье Лыковой. Слежу за историей староверской семьи на страницах «Комсомолки» еще со студенческих лет, с первых публикаций Василия Пескова. Эту семью отшельников, геологи случайно обнаружили в сибирской тайге 40 лет назад. В 1982 году у отшельников побывал журналист «Комсомолки» Василий Песков. Страна зачитывалась робинзонадой Лыковых. Сегодняшняя статья рассказывает о том, как за семьей Агафьи Лыковой при Сталине охотился НКВД.

И, конечно, постарайтесь не пропустить инструкцию, как приумножить состояние. Я эту статью пропустил за неимением времени. Пора прощаться, но, думаю, скорее всего, там говорится о приобретении пистолета.