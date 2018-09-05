Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:30 1

В Благовещенске полиция продолжает разбираться в истории с «Котовасией»

В Благовещенске полиция продолжает разбираться в истории с «Котовасией»
Фото: metronews.ru

В Благовещенске полиция продолжает расследовать сообщение о гибели якобы 12 кошек, принадлежащих шоу-театру «Котовасия». Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 3 сентября работники шоу-театра нашли одного мертвого кота.

Члены родительского комитета сочли, что животное убили. Ситуацию связывают с конфликтом, который произошел в воскресенье, 2 сентября: подростки играли во дворе в футбол и мешали работникам «Котовасии». Детям сделали замечание, те в ответ нагрубили. На следующий день был найден убитый кот. Информация об инциденте бурно обсуждалась в соцсетях. Ряд СМИ, в том числе федеральных, сообщили о том, что убиты 12 кошек «Котовасии».

Полиция Амурской области начала проверку. Сотрудники полиции установили гражданку, которая опубликовала информацию в соцсетях. Это работница организации, которой принадлежат кошки.

Предварительно установлено, что в здании, где располагается шоу-театр, проводится ремонт. Животные на это время перемещены в дворовые строения. При этом коты находятся на свободном выгуле, самостоятельно приходят и уходят. На балансе в организации не стоят.

2 сентября работник шоу-театра обнаружил труп кота с многочисленными рваными ранами, которые могли быть причинены животными. Жители района, в котором произошёл инцидент, рассказали о бездомных собаках, которые здесь постоянно обитают.

«В ходе опроса женщины, опубликовавшей в соцсетях сообщение об инциденте, она пояснила следующее: будучи расстроенной тем фактом, что за короткое время часть животных пропала, а один питомец погиб, в соцсетях разместила сообщение по этому поводу. В настоящее время пост со страницы в соцсетях с информацией о гибели кошек удален. Полиция продолжает проверку», – прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Просмотров всего: 1052

#животные #закон #происшествия


Происшествия

В Шимановском районе с рельсов сошла тележка грузового состава
Происшествия

Полиция разыскивает автомобилиста, в которого врезался подросток на мопеде
Экономика 5

Деньги с карт россиян киберворы стали снимать новым способом
Происшествия 1

В Благовещенске КамАЗ сбил ребенка во дворе
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    «В ходе опроса женщины, опубликовавшей в соцсетях сообщение об инциденте, она пояснила следующее: будучи расстроенной тем фактом, что за короткое время часть животных пропала, а один питомец погиб, в соцсетях разместила сообщение по этому поводу. В настоящее время пост со страницы в соцсетях с информацией о гибели кошек удален. ..."

    вот кто бы сумневался, что оно так и есть! 12 котов разбежалось, потому что без присмотра и должного ухода. Кота -артиста загрызла собака или другие коты в борьбе за территорию. Я бы с таких "животноводов" штрафы бы еще брал за издевательство над животными и ложные обвинения.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь