В Благовещенске полиция продолжает разбираться в истории с «Котовасией»

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Члены родительского комитета сочли, что животное убили. Ситуацию связывают с конфликтом, который произошел в воскресенье, 2 сентября: подростки играли во дворе в футбол и мешали работникам «Котовасии». Детям сделали замечание, те в ответ нагрубили. На следующий день был найден убитый кот. Информация об инциденте бурно обсуждалась в соцсетях. Ряд СМИ, в том числе федеральных, сообщили о том, что убиты 12 кошек «Котовасии».

Полиция Амурской области начала проверку. Сотрудники полиции установили гражданку, которая опубликовала информацию в соцсетях. Это работница организации, которой принадлежат кошки.

Предварительно установлено, что в здании, где располагается шоу-театр, проводится ремонт. Животные на это время перемещены в дворовые строения. При этом коты находятся на свободном выгуле, самостоятельно приходят и уходят. На балансе в организации не стоят.

2 сентября работник шоу-театра обнаружил труп кота с многочисленными рваными ранами, которые могли быть причинены животными. Жители района, в котором произошёл инцидент, рассказали о бездомных собаках, которые здесь постоянно обитают.

«В ходе опроса женщины, опубликовавшей в соцсетях сообщение об инциденте, она пояснила следующее: будучи расстроенной тем фактом, что за короткое время часть животных пропала, а один питомец погиб, в соцсетях разместила сообщение по этому поводу. В настоящее время пост со страницы в соцсетях с информацией о гибели кошек удален. Полиция продолжает проверку», – прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.