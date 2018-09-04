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4 сентября 2018, 20:45 5

Решение вопросов, поднятых на встрече с Путиным, будет зависеть от активности правительства Приамурья

Решение вопросов, поднятых на встрече с Путиным, будет зависеть от активности правительства Приамурья

Василий Орлов прокомментировал встречу с Владимиром Путиным. По словам врио главы Приамурья, с президентом обсуждалось пять больших тем, некоторые связаны с федеральной финансовой помощью. Среди них предоставление жилья для детей-сирот, строительство моста через реку Зею и нового здания роддома в Благовещенске.

Он отметил, что в очереди на получение жилья в Приамурье стоит порядка 2 500 детей-сирот, при этом 762 из них имеют на руках судебные решения о предоставлении жилья. Для того чтобы решить этот вопрос, необходимо 4 миллиарда рублей. На возведение моста через реку Зею – 20 миллиардов рублей, а нового роддома – 3 миллиарда.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос, связанный с изменением в законодательной базе.

«Существует постановление правительства о "Специнвестконтрактах", которое позволяет давать льготы предприятиям, реализующим крупные инвестиционные проекты. Компенсировать затраты за счет налогов, которые будут генерироваться в будущих периодах. Есть мнение о том, что можно расширить это законодательство и позволить инвесторам строить за собственные средства необходимую инфраструктуру, не относящуюся к инвестпроекту, а позднее получать налоговые льготы», – сказал глава региона.

Примером может стать реконструкция дороги Благовещенск – Свободный, имеющей сейчас большую загруженность. Как отметил Василий Орлов, если ей не заниматься, трасса быстро придет в негодность. Сейчас на этом направлении активное движение, связано это со строительством газоперерабатывающего завода в Свободном. Для приведения трассы в надлежащее состояние нужно порядка 8 миллиардов рублей. Инвестор может построить эту дорогу, а после запуска производства получит налоговые льготы, компенсируя затраты.

Как рассказал Василий Орлов, все представленные письма имеют резолюции с поручениями тем или иным ведомствам. Решение вопросов будет зависеть от активности правительства региона, умений и способностей наладить контакт с федеральными министерствами.

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#областная власть #российская власть


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    вот пусть правительство области стоит на коленях под Кремлём

  • Алекsей

    Алекsей
    4 часа назад

    Общение в ультимативной форме! Вот это власть, всласть!!! Позорище!

  • Варфоломей

    Варфоломей
    3 часа назад

    А что, от министра по развитию ДВ разве помощи еще недавно "родному" региону ждать не приходится?

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    нет вам доверия Единоросы-Оксана Чупрова сорвала проведение референдума по пенсионному возрасту в Амурской области

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    3 часа назад

    Наша матушка-Амурская область – тяжело больна, можно сказать – инвалид, ну что вы хотите? Такое пережила, так настрадалась еще со времен истребительной Гражданской войны, с периода, когда ее, несчастную, окутали колючей проволокой превратив в адово скопище лагерей ГУЛага! А в новый российский период (с 1992) года такая разруха пришла, что страшно подумать - потеряла четверть населения - 250 тысяч (было 1 миллион 50 тысяч, стало – 800 тыс.), пережила (с 1990-х годов) страшную экономическую катастрофу (более 50 процентов экономического потенциала было разрушено)…За последние полвека ( с середины 1960-х) с карты области исчезло более 350 различных поселений (а всего за всю историю – более двух тысяч)… Только в последнее десятилетие что-то постепенно началось исправляться, началась реализация каких-то экономических проектов, в том числе очень крупных федеральных… Появились надежды, появились! Не везло только области в последнее время с буквой К, с чиновниками-аспидами, с настоящим Хозяином-патриотом малой родины, с объемным и системным видением и пониманием всех сфер жизни региона, с выверенной логистикой, с кадровой политикой и т.д. Но, не может же Бог все время отворачиваться от нашей области с кротким, ангельским именем – Амурская?...

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