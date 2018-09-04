Решение вопросов, поднятых на встрече с Путиным, будет зависеть от активности правительства Приамурья

Он отметил, что в очереди на получение жилья в Приамурье стоит порядка 2 500 детей-сирот, при этом 762 из них имеют на руках судебные решения о предоставлении жилья. Для того чтобы решить этот вопрос, необходимо 4 миллиарда рублей. На возведение моста через реку Зею – 20 миллиардов рублей, а нового роддома – 3 миллиарда.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос, связанный с изменением в законодательной базе.

«Существует постановление правительства о "Специнвестконтрактах", которое позволяет давать льготы предприятиям, реализующим крупные инвестиционные проекты. Компенсировать затраты за счет налогов, которые будут генерироваться в будущих периодах. Есть мнение о том, что можно расширить это законодательство и позволить инвесторам строить за собственные средства необходимую инфраструктуру, не относящуюся к инвестпроекту, а позднее получать налоговые льготы», – сказал глава региона.

Примером может стать реконструкция дороги Благовещенск – Свободный, имеющей сейчас большую загруженность. Как отметил Василий Орлов, если ей не заниматься, трасса быстро придет в негодность. Сейчас на этом направлении активное движение, связано это со строительством газоперерабатывающего завода в Свободном. Для приведения трассы в надлежащее состояние нужно порядка 8 миллиардов рублей. Инвестор может построить эту дорогу, а после запуска производства получит налоговые льготы, компенсируя затраты.

Как рассказал Василий Орлов, все представленные письма имеют резолюции с поручениями тем или иным ведомствам. Решение вопросов будет зависеть от активности правительства региона, умений и способностей наладить контакт с федеральными министерствами.