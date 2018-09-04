В Благовещенске 6 сентября весь день будет проходить зоофорум «Амур»

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В Благовещенске готовятся к проведению зоофорума «Амур», его организует общественная организация любителей животных «Остров спасения», получившая поддержку Фонда президентских грантов в размере почти 1,4 миллиона рублей. Форум пройдет 6 сентября с 09:00 до 18:00.

«Основная цель форума – создать условия для построения системы нравственной культуры населения, в том числе подрастающего поколения, которая позволит, в свою очередь, сформировать в обществе устойчивое гуманное, бережное отношение к домашним и бездомным животным, выработать активную жизненную позицию жителей Амурской области в решении проблем безнадзорных животных», – отмечают организаторы.

Основными участниками форума станут руководители и активисты общественных организаций, члены Общественной палаты Амурской области, представители законодательной и исполнительной органов власти региона, эксперты федерального и регионального уровня, представители социально ответственного бизнеса. Для обмена опытом и тиражирования лучших практик планируется приглашение специалистов из других регионов России. Общее число участников – около 200 человек.

В рамках форума планируется проведение разноформатных площадок с участием представителей органов власти, бизнес-сообщества и некоммерческого сектора Амурской области. Участников ждет пленарное заседание «Безнадзорные животные в городской среде» с участием приглашенных экспертов, представителей органов власти, лидеров общественных организаций и общественных инициатив регионального, областного и муниципального уровня, представителей профессионального сообщества, бизнеса, СМИ. Также будут организованы межсекторные переговорные площадки, стендовая выставка, презентация клубов собаководства, презентация ведущих ветеринарных клиник, презентация профильных учебных заведений.

Кроме того, на форуме проведут презентацию социальных проектов и программ, поддержанных федеральными, региональными и муниципальными бюджетными источниками, а также негосударственными грант-операторами, с участием представителей власти, бизнеса, профессионального сообщества, общественности. Участникам также покажут фильм о деятельности общественных зоозащитных организаций, о существующей проблеме с безнадзорными животными в регионе, о предпринимателях помогающих общественным организациям.

Помимо этого запланировано проведение консультационных семинаров, мастер-классы для представителей НКО, органов государственной власти и местного самоуправления по различным вопросам деятельности и взаимодействия. Круглый стол «Участие СОНКО в оказании социальных услуг».

Заключительным мероприятием форума станет расширенное заседание, на котором пройдет чествование самых активных НКО, представителей социально-ответственного бизнеса, будет принята резолюция форума «Безнадзорные животные в городской среде», сообщает мэрия города.