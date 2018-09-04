Ряд районов Приамурья не может заготовить уголь из-за отсутствия железнодорожных вагонов

4 сентября под руководством врио главы региона Василия Орлова на заседании правительства области обсудили вопросы подготовки к отопительному периоду и нормативных запасов топлива. Как доложил министр ЖКХ региона Сергей Гордеев, согласно плану на 1 октября в Приамурье необходимо заготовить 488 тысяч тонн угля, из них по плану на июнь – август нужно создать запас в 276 тысяч тонн.

По состоянию на 31 августа на котельных имеется порядка 264 тысяч тонн угля . Проблемы в заготовке угля испытывает ряд территорий по причине отсутствия железнодорожных вагонов. Врио губернатора поинтересовался у министра, какие меры принимаются для возобновления поставок железнодорожным транспортом и есть ли еще проблемы при заготовке в настоящее время, которые имеются у муниципалитетов.

«Проблема уже озвучена перед руководством Забайкальской железной дороги и направлено обращение в Федеральную грузовую компанию. Ожидаем разрешения вопроса», – сказал Сергей Гордеев.

Помимо этого, есть сложности в доставке топлива в поселок Октябрьский Зейского района. Проблема заключается в ненадлежащем состоянии дороги, ведущей к поселку. Работы по ремонту уже начались.

«Для скорейшего разрешения можно обратиться к золотодобывающим предприятиям, работающим на территории района. Министерству транспорта и строительства области эту ситуацию нужно взять на контроль», – сказал Василий Орлов.