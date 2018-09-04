Жители Шимановска почтили память офицера пограничных войск Евгения Потапова

В Шимановске почтили память офицера пограничных войск, выпускника второй шимановской школы Евгения Потапова. Он погиб в Чечне в ходе контртеррористической операции в начале сентября 2001 года и был награжден орденом мужества посмертно. О подвиге амурчанина знают не только родные и сослуживцы, но и молодежь города.

В 33 года Евгений погиб в Чечне. 17 лет назад, 3 сентября, вместе с сослуживцами он доставлял горючее в пограничную комендатуру. Боевики открыли огонь по автомобилю. Евгений получил смертельное ранение.

«Уже третий раз ехал в Чечню. Я ему говорил – сыночек, увольняйся с этой армии, будем вместе тут работать. А он говорит – все, уже написал рапорт, если я сейчас не приеду туда, меня как дезертира посчитают. Сейчас я живу еще ради него, что он у меня есть, был, понимаете?» – сказал отец Евгения Потапова Сергей Потапов.

Дома его не дождались жена и дочь. Амурчанина посмертно наградили орденом Мужества. На входе его родной школы появилась мемориальная доска. Отдать дань памяти сослуживцу и рассказать детям о терроризме в Шимановскую школу приехали сотрудники пограничного управления и председатель амурского совета ветеранов Николай Науменко.

«Я хотел бы, чтобы отложилось не только в умах, но и в сердцах, чтобы действительно поняли, насколько страшен терроризм, насколько опасен, чтобы не дай Бог молодежь не была вовлечена во всякие экстремистские организации, которых сейчас очень много и которые сейчас вербуют молодежь в свои ряды», – отметил председатель Совета ветеранов ПУ ФСБ России по Амурской области Николай Науменко.

Ветеран рассказал детям о теракте в школе Беслана, как в случае провала операции, преступники готовились заминировать другое учебное заведение. Ребятам показали фотографии тех, кто погиб, спасая детей.

Школа № 2 города Шимановска хранит память обо всех своих героях. В музее несколько стендов и десятки фотографий выпускников в военной форме. В школе помнят даже тех учеников, кто ушел на фронт в годы Великой Отечественной Войны.

«Наши первые выпускники школы как раз в 41-м году закончили 10 класс и прямо со школьного двора были направлены на фронт. И вот памятник день 40-летия победы, в 1985 году был сооружен у нас в школьном дворе. Детей это дисциплинирует, подтягивает. У нас ребята наверное поэтому поступают в высшие военные учреждения», – поделилась директор школы № 2 Шимановска Любовь Бусавикова.

В школе организовали военно-патриотический клуб «Рубеж», где занимаются ученики с шестого по одиннадцатый класс. Ответственность за сохранение памяти дети во многом взяли на себя. Вместе с пограничниками в этот раз ребята съездили на могилу погибшего в Чечне Евгения Потапова. В этом году офицеру исполнилось бы 50 лет.