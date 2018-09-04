Благовещенцев всех возрастов приглашают принять участие в «Кроссе – 2018»

Фото: nikatv.ru

15 сентября в Благовещенске состоится традиционное городское спортивное мероприятие «Кросс – 2018». Официальная церемония открытия и парад участников пройдут в 12:00 на площади имени Ленина, старт первого забега – в 12:15.

График стартов и маршруты забегов будут размещены на территории стартово-финишного городка утром в день забега. В рамках мероприятия состоится несколько забегов для всех возрастных групп. Все победители и призеры будут награждены кубками, медалями и грамотами, а также призами от организаторов и партнеров мероприятия. К участию приглашаются все желающие.

Участников ждут дистанции в 100, 1 000, 2 500, 6 000 метров. Дистанцию в 100 метров предстоит преодолеть мальчикам и девочкам 2011 года рождения и младше (без учета времени); 1 000 метров – мальчикам и девочкам 2009 года рождения и младше, VIP-участникам, ветеранам спорта, пенсионерам; 2 500 метров – девушка и юношам 1999 года рождения и младше, а также мужчинам и женщинам 1998 года рождения и старше; 6 000 метров – мужчинам и женщинам 1999 года рождения и старше.

Заявки на участие принимаются с 13 по 14 сентября с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Ленина, 97, либо на электронную почту sportblag@inbox.ru. Подать заявку можно будет и перед стартом 15 сентября с 8:30 до 11:00 на месте проведения мероприятия. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 377-200, 99-17-65.

Также на площади имени Ленина в 11:00 начнется акция под девизом «Проверь себя, сдай нормы ГТО!». В рамках акции будет организована работа площадки ВФСК «ГТО». Все желающие смогут ознакомиться с нормативами по сдаче ГТО с учетом возрастной группы, а также проверить свои силы в следующих тестах: подтягивание, пресс, упражнение на гибкость, отжимание, прыжок с места и рывок гири. Все участники акции получат сертификаты, а лучшие будут награждены грамотами и брендированными подарками, сообщает мэрия города.