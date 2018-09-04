«Золотая миля» и ж/д мост в Китай: Василий Орлов ответил на вопросы журналистов за завтраком

Во вторник, 4 сентября, в ресторане ОКЦ состоялся пресс-завтрак с врио губернатора Амурской области. Встречу приурочили к трем месяцам со дня вступления Василия Орлова в эту должность. 7 сентября будет ровно 100 дней с момента, когда президент страны назначил Василия Александровича исполняющим обязанности главы региона. Журналистам врио рассказал о том, как прошли эти три месяца, а также ответил на вопросы о развитии Приамурья.

Василий Орлов рассказал, что те проблемы, с которыми изначально он готов был столкнуться в регионе, нашли свое подтверждение, и принципиально его видение ситуации в области не поменялось. Некоторые проблемы оказались чуть проще, другие – чуть сложнее, отметил врио губернатора. Классическими он назвал вопросы медицины, ЖКХ, дорог, проблемы северных территорий и отметил, что основные акценты были сделаны на разработку стратегий по каждой проблеме, так как суть большинства из них – в недостатке финансирования.

Отдельно Василий Орлов выделил город Свободный, где пришлось менять власть. «Мне пришлось перевести из Благовещенска в Свободный первого зама, который собаку съел на теме ЖКХ. В преддверии отопительного сезона такие вещи крайне нежелательно делать, но пришлось так поступить. Потому что Свободный – это город президентского внимания с огромными инвестициями, перспективами и ответственностью», – сказал Василий Орлов.

Кроме того, Василий Орлов поделился, что для него оказался неожиданным уход некоторых людей из состава правительства: «Это добавило мне работы, потому что пришлось искать замену этим людям вместо того, чтобы тратить это время на другие направления».

Кадровых перестановок в целом было много, при этом еще несколько позиций не закрыто, в ближайшее время ожидается несколько назначений, сообщил врио губернатора. «Будет несколько человек из Москвы, которые ранее жили в Амурской области. Возвращаются люди – это хорошо. А так, команда почти полностью на своих местах. Свободной остается позиция зампреда по строительству и ЖХК. Это такая разномастная должность, очень сложно подобрать человека. Я такого человека, к сожалению, пока не вижу, хотя большое количество собеседований провел. Этот человек должен разбираться во всех трех сферах – ЖКХ, транспорте и строительстве, также у него должны быть компетенции решать эти вопросы в Москве. Потому что решение многих вопросов зависит по большей части от финансирования, а финансирование находится в Москве. Плюс надо набирать команду по городу Благовещенску. Пока я не могу найти зама по экономике. Мы с Валентиной Сергеевной Калитой думали уже конкурс объявить. Я, конечно, могу привезти из Москвы человека с блестящим образованием, но тут важно, чтобы это был местный специалист, чтобы знал город и был знаком с его спецификой», – сказал Василий Орлов.

Помимо этого, врио рассказал, что за три прошедших месяца было проведено несколько встреч с высшим руководством страны, на которых обсуждались актуальные для Приамурья темы. По всем обращениям были даны соответствующие поручения профильным федеральным министерствам.

Затронута была на пресс-завтраке и тема «Золотой мили». Как отметил Василий Орлов, для реализации проекта необходимо 3 миллиарда рублей. В настоящее время ведется работа с проектными организациями, проверяется техническое состояние недостроенных объектов.

«Компания, которая строила "Золотую милю", – "Буреягэсстрой" – обанкротилась, поэтому необходимо искать нового подрядчика. Из необходимых трех миллиардов перераспределены 620 миллионов за счет единой субсидии, на эти деньги будут закончены работы по берегоукреплению центральной части набережной. Еще два больших участка – в районе Октябрьской и Нагорной – ждут финансирования. В данный момент пока не определена федеральная программа, по которой пойдет финансирование. Концепция "Золотой мили", которая предполагала четыре участка, она пока в силе. Необходимо провести опрос граждан, голосование уже запущено на сайте мэрии Благовещенска.

Из этих четырех участков, мне представляются абсолютно реализуемыми пока два. Первый – этот тот, что примыкает к площади Ленина, так как затраты на него не слишком высоки. Естественно, необходимо делать благоустройство одновременно с площадью Ленина, чтобы было все в едином стиле. И второй участок – район ОКЦ, где планируется строительство канатной дороги, потому что здесь самый широкий участок Амура. Сейчас нам надо искать инвестора, потому как предыдущий инвестор крайне слабый. Нам не нужен недострой в центре города. Два других участка – по ним инвесторов нет. Но, думаю, что они более активно начнут себя вести после того, как мы начнем работы», – отметил Василий Орлов.

Прокомментировал врио главы региона и грядущую пенсионную реформу. «Очень резонансная, конечно, тема. Могу сказать, что другого варианта на сегодня нет. Особенно забавно выглядит, как устраивают митинги и протесты некоторые политические партии, которые были виноваты в развале Советского Союза, в результате чего произошел демографический кризис, и плоды этого кризиса мы сейчас наблюдаем, потому что просто некому работать. У нас перекос в пользу взрослого населения значительный. Проблема касается и нехватки рабочих рук в экономике. Другого варианта решения этой проблемы нет. И надо еще учитывать майские указы президента об увеличении продолжительности жизни населения. А майские указы, как показывает практика, исполняются всегда», – сказал врио главы региона.

Василий Орлов также затронул тему строительства железнодорожного моста через Амур. Он сказал, что об этом пойдет речь на четвертом Восточном экономическом форуме. «На мой взгляд, настало время обсуждать тему по строительству железнодорожного моста. Тема очень непростая, тем не менее уже пришло время, когда можно об этом говорить вслух. Поэтому она будет обсуждаться – пока не на широкой площадке, а в узких кругах с людьми, которые способны принимать решения: РЖД, китайская сторона, Минтранс», – сказал Орлов.

Сколько средств может уйти на строительство моста, пока неизвестно, в настоящее время необходимо подписать соглашения о намерениях, отметил он.

Что касается рабочего графика и образа жизни в связи с новой должностью, то, по словам Василия Орлова, его ритм остается крайне насыщенным, много времени уходит на логистику, на поездки по области и в Москву.

«По сути, времени на работу и не остается, на то, что действительно дает результат. Это большая проблема. Я рассматриваю отдельно создание должности председателя правительства, который бы решал вопросы, пока я в пути где-то, пока я трачу время на дорогу, на совещания. Времени на все просто не хватает», – добавил врио главы Приамурья.