В ТОР «Белогорск» завод построят раньше, чем подстанцию для обеспечения его энергией

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

На встрече властей Белогорска с резидентами ТОР «Белогорск» обсуждался вопрос обеспечения энергией новых объектов. Так, выяснилось, что новый маслоэкстракционный завод «Амурский» будет запущен раньше, чем для него построят подстанцию. Хотя федеральные средства на ее строительство уже выделены.

На строительство подстанции с нагрузкой 16 МВт правительство РФ выделило почти 900 миллионов рублей. Средства уже направлены энергетикам.

В настоящее время на ТОР «Белогорск» действуют пять резидентов. Самому крупному, маслоэкстракционному заводу «Амурский», уже во втором квартале 2019 года необходимы дополнительные мощности для опытно-промышленной эксплуатации второй очереди завода. Однако строительство подстанции еще не началось.

«Естественно, строительство еще не идет, потому что нет проекта, – отметил замдиректора филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" Алексей Майоров. – Проекта нет, потому что нет еще проектировщика, то есть подрядчик не выбран. Всё идет по графику».

В ходе встречи выяснилось, что по графику энергетики должны построить подстанцию в 2020 году, то есть намного позже того, что запланировано резидентом для запуска завода.

«По большому счету правительство Амурской области, администрация Белогорска свою работу выполнили по привлечению федеральных средств на территорию. Странно, почему этот вопрос решается энергетиками так медленно, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Имеет смысл создать рабочую группу и разобраться с энергетикой, с которой работают наши резиденты, потому что у каждого резидента есть вопросы, связанные с ней».

Завершилась встреча информацией главы города о том, что в октябре в Белогорск планируется визит представителей торгово-промышленной российско-германской внешней торговой палаты. На базе МЭЗ «Амурский» проведут встречу в формате круглого стола. Участие в ней примут действующие резиденты. Вместе с партнерами из Германии они обсудят перспективы развития ТОР и возможности новых инвестпроектов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.