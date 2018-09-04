Гости и участники «Амурской осени» выступят на набережной Благовещенска

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В эти выходные звезды фестиваля кино и театра «Амурская осень» присоединятся к фестивальному движению «Культурный город» на набережной Благовещенска. На открытых площадках выступят не только городские коллективы и мастера, но и артисты, известные всей стране.

В этом году фестиваль пройдет с 15 по 23 сентября и станет шестнадцатым по счету. Традиционно самому фестивалю «Амурская осень» будет предшествовать «Пролог», и первыми в столицу Приамурья прибудут его участники. Это известные российские актеры Вячеслав Гугиев, Яна Крайнова, Оксана Сташенко, Юлия Такшина, Олег Харитонов и Владислав Шкляев.

Артисты прилетят в Благовещенск через несколько дней, и именно они выступят 8 сентября на набережной у ротонды в 17:00. Выступление звезд смогут увидеть все желающие. Затем в 18:00 у ротонды свою концертную программу представит эстрадно-духовой оркестр AmurBrassBand.

В 18:00 у Триумфальной арки развернется выставка-распродажа «Аллея мастеров», также свои работы представит и художник Евгений Савин. С 18:00 и с 19:00 соответственно выступят вокальные ансамбли «Казачья песня» и «Россияночка» Городского дома культуры.

На набережной в районе переулка Уралова пройдет городская акция «Всем на свете нужен дом» от Общества защиты животных. Помочь четвероногим друзьям можно будет с 18:00 до 20:00, сообщает мэрия города.