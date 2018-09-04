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4сентября
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сегодня, 17:22 0

Благовещенца будут судить за махинации с валютными переводами

Благовещенца будут судить за махинации с валютными переводами
Фото: newsmir.info

В Амурской области следователи завершили работу над материалами уголовного дела по факту незаконных валютных операций. 35-летний житель Благовещенска переводил валюту по подложным документам. При этом он действовал от нескольких организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый изготовил подложные импортные контракты и перевел валюту на банковские счета нерезидентов якобы за поставку товара. Факты перевода денег выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого в преступлении.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В ходе расследования в отношении обвиняемого также возбуждены уголовные дела по статье 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Следователи вменяют амурчанину три эпизода преступной деятельности, сообщает амурское управление МВД России.

В дальнейшем все уголовные дела, возбужденные в отношении обвиняемого, были объединены в одно производство. Расследование дела окончено, скоро обвиняемый предстанет перед судом.

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