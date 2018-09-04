Информацию о налогах теперь можно узнать в МФЦ Благовещенска

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Уведомления об имущественных налогах теперь можно получить в Многофункциональном центре Благовещенска. Причем эта услуга оказывается экстерриториально. Достаточно обратиться в МФЦ с заявлением.

В текущем году владельцы имущества должны заплатить налоги не позднее 3 декабря. Налог на имущество, транспортный, земельный физические лица уплачивают на основании налогового уведомления, направленного им налоговым органом. Необязательно ждать, когда оно придет по почте, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для получения уведомления необходимо предъявить специалисту центра документ, удостоверяющий личность (доверенность или документ, подтверждающий полномочия законного представителя, при необходимости), оформить запрос и письменное согласие на передачу через МФЦ сведений, составляющих налоговую тайну. Через три рабочих дня специалист МФЦ вручит уведомление, а отрывной корешок с подписью получателя направит в налоговый орган.

В налоговом уведомлении будет указана сумма налога, подлежащая уплате, объект налогообложения, налоговая база, а также срок уплаты налога.

«Удобство такого способа получения уведомления в том, – говорят специалисты центра, – что он позволяет налогоплательщику своевременно и добросовестно выполнять свои обязанности по уплате налогов. Ведь кто-то может не получить уведомление в связи с тем, что оно не сформировано и не направлено или не доставлено почтой, налогоплательщик сменил адрес проживания или сумма налога к уплате составила менее 100 рублей и тому подобное. В МФЦ же получить эту услугу можно уже сейчас, причём попутно с любой другой».

Тем, кто хочет получать уведомление с помощью интернет-сервиса ФНС России, специалисты МФЦ оформят доступ к личному кабинету налогоплательщика. Здесь достаточно заполнить заявление, выбрав способ получения доступа – регистрационной карты – на электронную почту через 15 дней или лично в налоговой инспекции не позднее, чем на третий рабочий день.

МФЦ Благовещенска работает по адресам: yлица 50-лeтия Октября, 4/2, 6/1, 8/2. Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 08:00 до 18:00, среда – с 10:00 до 20:00, суббота – с 08:00 до 16:30, воскресенье – выходной.