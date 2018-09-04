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4сентября
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сегодня, 16:36 3

В Благовещенске врачи проведут бесплатную диагностику рака

В Благовещенске врачи проведут бесплатную диагностику рака
Фото: www.admblag.ru

С 17 по 21 сентября в Благовещенске планируют провести акцию «Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи». В течение пяти дней в ТРЦ «Перекресток» онколог, оториноларинголог, дерматолог, стоматолог и эндокринолог будут давать бесплатные консультации.

Горожане смогут пройти осмотр головы и шеи, получить исчерпывающую информацию о мерах профилактики и ранней диагностики опухолей, сообщает администрация Благовещенска.

Акция «Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи» проводится в российских городах с 2013 года. Плоскоклеточный рак головы и шеи представляет собой одну из сложнейших медико-социальных проблем современной онкологии. В структуре общей онкологической заболеваемости опухоли головы и шеи составляют около 20 %. Ежегодно в мире регистрируется свыше 500 000 новых случаев злокачественных опухолей. Число больных растет с каждым годом. Более 50 % больных умирают от этого заболевания.

Локализация рака головы и шеи – это гортань, полость рта, глотка, полость носа и околоносовые пазухи, слюнные железы. Чем раньше началось лечение, тем больше шансов у пациентов выжить. Современная медицина позволяет эффективно лечить онкологические заболевания головы и шеи. Главное – вовремя выявить и не запустить болезнь.

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Комментарии
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  • ирина2323

    ирина2323
    2 часа назад

    В какое время будет проводиться приём?

  • ирина2323

    ирина2323
    2 часа назад

    В какое время будет проводиться приём?

  • anschutka

    anschutka
    50 минут назад

    Предварительная запись нужна?

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