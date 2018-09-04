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4сентября
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сегодня, 16:31 0

К жилым домам района сплавконторы Благовещенска проложили новые электрические сети

Специалисты Амурских коммунальных систем построили около 300 метров линии электропередачи. Новые сети проложены к жилым домам района сплавной конторы Благовещенска. Прежние линии, снабжавшие электричеством несколько многоэтажных жилых домов, были подключены к ведомственным сетям. Это затрудняло эксплуатацию, устранение технологических отказов, отмечают в АКС.

Для обеспечения жителей района бесперебойным электроснабжением руководство сетевой организации приняло решение о строительстве собственных сетей.

Специалистами АО «АКС» были построены 120 метров воздушной линии 10 кВ, а также проложены силовые кабели – 180 метров. Теперь жители района могут получать стабильное, надежное электроснабжение напрямую. Помимо основной, специалисты проложили резервную линию. Сеть обошлась Амурским коммунальным системам в 265 тысяч рублей.

«Объект строительства оказался не из простых. Участок для прокладки кабельной линии – проблемный. Грунтовые воды и ливневые дожди переполняли траншею, затапливали подъездные пути. Излишки воды постоянно приходилось откачивать, а дороги восстанавливать. В итоге вместо двух недель, запланированных на выполнение мероприятия, строительство линии электропередачи заняло два месяца. Хочется отметить, что новые линии в обход ведомственных электрических сетей строятся не впервые. В этом году таких участков, которые были подключены напрямую к сетям АКС, проложили около десятка. Амурские коммунальные системы планируют строительство ещё нескольких электрических сетей взамен ведомственных. Основной целью предприятия является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Благовещенска», – рассказали в АКС.

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#энергетика


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