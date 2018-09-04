На свободненской трассе с проезжей части вылетели две иномарки (видео)

Во вторник, 4 сентября, на трассе Свободный – Благовещенск произошло ДТП с участием двух иномарок. По словам очевидцев, происшествие случилось примерно в 30–35 километрах от Свободного. Обе машины заметно пострадали, но в ГИБДД сообщили, что ДТП с пострадавшими на этой трассе не было.

По неофициальной информации, две иномарки – белый Nissan и синяя Honda – ехали в одном направлении. Во время движения один автомобиль подрезал другой, водители не справились с управлением и съехали с проезжей части. У Nissanа сильно поврежден левый бок. Honda воткнулась в земляную насыпь на обочине дороги.

Просмотров всего: 1286

#ДТП #происшествия #транспорт

Василий Кленин