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На свободненской трассе с проезжей части вылетели две иномарки (видео)

На свободненской трассе с проезжей части вылетели две иномарки (видео)

Во вторник, 4 сентября, на трассе Свободный – Благовещенск произошло ДТП с участием двух иномарок. По словам очевидцев, происшествие случилось примерно в 30–35 километрах от Свободного. Обе машины заметно пострадали, но в ГИБДД сообщили, что ДТП с пострадавшими на этой трассе не было.

По неофициальной информации, две иномарки – белый Nissan и синяя Honda – ехали в одном направлении. Во время движения один автомобиль подрезал другой, водители не справились с управлением и съехали с проезжей части. У Nissanа сильно поврежден левый бок. Honda воткнулась в земляную насыпь на обочине дороги.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Шарлотта

    Шарлотта
    3 часа назад

    ребят, авария была в воскресенье - сама лично мимо этих машин проезжала

  • Ротвейлер

    Ротвейлер
    3 часа назад

    амур инфо рулит, может еще прошлогоднюю новость опубликовать.

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