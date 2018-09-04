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Страховая компания начала прием заявлений от клиентов «Натали Турс»

Страховая компания начала прием заявлений от клиентов «Натали Турс»
Фото: "Известия"

Страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявлений от клиентов турфирмы «Натали Турс». 3 сентября три компании, представлявшие этого туроператора, исключили из единого федерального реестра . Пострадавшим туристам рекомендуют поскорее обратиться к страховщику.

На рынке туроператора представляют четыре компании: ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий "Натали"», ООО «Туроператор "Натали Турс"» и ООО «Центр туризма "Согласие"» – последняя до сих пор остается в реестре, сообщают «Известия».

«Размер финансового обеспечения, определенный в договорах страхования гражданской ответственности ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", составляет 50 миллионов рублей, для договора страхования ООО "Туроператор "Натали Турс" – 500 тысяч рублей», — комментирует представитель страховщика. Общая сумма финансового обеспечения по этим компаниям составляет 100,5 миллиона рублей.

Размер выплаты каждому пострадавшему туристу будет определен через 30 дней после формирования реестра требований для расчета пропорции. При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендуют не затягивать с обращением к страховщику.

«Исключение "Натали Турс" из реестра туроператоров и, как следствие, невозможность компании продолжать операторскую деятельность, является основанием для туристов обращаться за выплатами в страховую компанию, подтверждают юристы», – приводит сообщение ассоциации Агентство городских новостей «Москва».

3 сентября Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров компании «Панорама Тур», «Агентство путешествий "Натали"» и «Туроператор "Натали Турс"», работавшие на рынке под брендом «Натали Турс». Такое решение было принято из-за аннулирования туров компаний с 4 июля. Как сообщало ИА «Амур.инфо» клиенты «Натали Турс» есть и в Амурской области. Их количество в турагентстве не разглашают.

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#закон #туризм


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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    ну что толку что Страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявлений ? С "Лабиринтом" при стоимости путевок 250т.р нам выплатили всего 3 тыщи!

  • tankist btb

    tankist btb
    29 минут назад

    и так кругом надувают людей

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