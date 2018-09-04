В Екатеринбурге школьнице отказались продать книги Бродского, Маяковского и Есенина

Фото: tvoygorodpskov.ru

В Екатеринбурге разгорелся литературный скандал. 17-летней школьнице отказались продать сборники стихов Маяковского, Бродского и Есенина в связи с возрастным ограничением.

31 августа девушка по имени Алиса попыталась приобрести сборники стихов трех классиков русской литературы XX века в трех книжных магазинах столицы Урала. По словам старшеклассницы, ей везде отказали. Продавцы заявили, что книги имеют возрастное ограничение 18+. Между тем произведения всех трех поэтов входят в школьную программу.

«Ни в одном мне не продали. Просили предъявить документы, сказав, что "по закону детям эту литературу покупать нельзя". Для меня это было очень странно, потому что мне не 10-12 лет, а уже 17», – сказала школьница.

Как отмечается, речь идет о магазинах сети «Читай-город». Ее представители рассказали журналистам, что продавцы отказали ей в соответствии с федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

По закону о защите детей от вредной информации издательства присваивают книгам возрастной рейтинг. За нарушение закона книжным магазинам грозит штраф или приостановка деятельности, сообщает «Эхо Москвы».

Закон, на который ссылается «Читай-город», касается книг, журналов, фильмов и мультфильмов, пишет «Коммерсант». На продукции должно быть указано возрастное ограничение 6+, 12+, 16+ и 18+. За нарушение закона книжный магазин либо платит штраф 50 тысяч рублей, либо останавливает свою работу на три месяца. По мнению гендиректора издательства «Альпина нон-фикшн» Павла Подкосова, маркировка негативно сказывается на объеме книжных продаж.

Закон противоречит принципам свободного доступа к информации, прописанным в Конституции. Невозможно с помощью запретов оградить детей от какого-либо «вредного» влияния, считает доцент школы филологии Высшей школы экономики Михаил Павловец: «Мы пытаемся говорить о необходимости отмены этого закона, о том, что надо дать человеку возможность самому решать — нужно ему читать или нет. Нужно научить человека работать с этой информацией. (...) Задача учителей, деятелей культуры и писателей в том числе — помогать работать с этой информацией, а не просто запрещать».

Два года назад подобный инцидент произошел в московском магазине «Библио-глобус» — восьмикласснику не продали роман Виктора Гюго «Человек, который смеется», сославшись на маркировку 16+.