За охоту на приведений мужчина попал под суд

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Мужчина из штата Коннектикут сказал полицейским, что он «следователь по сверхъестественным делам», когда они приехали к его дому по экстренному вызову. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям.

Полиция, прибыв на место стрельбы, обнаружила в стене квартиры два пулевых отверстия. Сначала 22-летний Кристэн Дево (Christain Devaux) объяснил полицейским, что стрелял, защищаясь от незаконного проникновения. Однако следователи не нашли никаких признаков взлома. На допросе стрелок признался, что взломщик, по его мнению, «на самом деле был привидением», а также заявил, что уже много лет исследует паранормальные явления.

Теперь американцу предстоит отвечать за свои действия перед судом. Его обвиняют в нелегальной стрельбе из огнестрельного оружия, даче заведомо ложных показаний полиции, преступной небрежности и нарушении общественного порядка. Кроме того, Дево нарушил закон, совершив ложный вызов, сообщает GFAclaims.ru.