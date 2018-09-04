В аэропорту Благовещенска охранное агентство работало с нарушением лицензии

Частное охранное агентство «Лотос», работающее в аэропорту города Благовещенска, нарушило законодательство о лицензировании. Нарушение выявлено в ходе прокурорской проверки соблюдения требований транспортной безопасности.

Проверка показала, что агентство осуществляло охранную деятельность в аэропорту с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). По инициативе транспортной прокуратуры, частное охранное агентство привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением».

По результатам рассмотрения указанного дела Арбитражный суд Амурской области назначил организации штраф в размере 35 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.