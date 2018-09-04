Аэропорт Благовещенска готовится к зимнему расписанию

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Благовещенский аэропорт в конце октября перейдет на обновленное расписание. В зимний период авиакомпании уменьшают количество рейсов.

«Мы ведем плановую работу с авиакомпаниями по согласованию слотов будущего расписания. В зимний сезон некоторые перевозчики сокращают количество рейсов, некоторые временно прекращают полетную программу через наш аэропорт, чтобы потом вернуться весной. Есть авиакомпании, которые стремятся занять освободившиеся слоты, чтобы выполнять полеты на регулярной основе в течение всего года», – отметил генеральный директор аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

На самом востребованном направлении внутренних авиалиний из Благовещенска в Москву ежедневно планирует выполнять рейсы авиакомпания «Уральские авиалинии». В прошлом году зимой перевозчик выполнял шесть рейсов.

«Икар» будет выполнять три рейса в неделю в московский аэропорт Шереметьево. Зимой продолжится программа вылетов в Новосибирск. Авиакомпания «Сибирь» (S7) будет выполнять шесть рейсов в неделю, кроме пятницы. В зимний сезон 2017 года перевозчик выполнял четыре рейса в неделю.

Согласованы слоты и ожидается открытие продаж по востребованным направлениям в Южно-Сахалинск, Владивосток, Улан-Удэ, Иркутск и Читу.

Авиакомпания «Якутия» открыла продажи по зимнему расписанию. Она будет выполнять рейсы из Благовещенска в Якутск по четвергам. На международных направлениях два перевозчика «Азурэйр» и «Икар» согласовали выполнение полетов в Таиланд и Вьетнам. Работа по формированию зимнего расписания продолжается, сообщает министерство транспорта и строительства Амурской области.