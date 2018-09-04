Амурские прокуроры и бизнесмены договорились о совместной борьбе с коррупцией

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Во вторник, 4 сентября, прокуратура Амурской области и региональное отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» заключили соглашение о взаимодействии при проведении правовой и в том числе антикоррупционной экспертизы, нормативно-правовых актов органов государственной власти области и местного самоуправления.

Документ подписали прокурор области Руслан Медведев и председатель отделения «Опоры России» Борис Белобородов.

Заключение настоящего соглашения поможет наладить взаимодействие органов прокуратуры с представителями бизнес-сообщества, обеспечение единства правового пространства, в том числе по профилактике коррупционных проявлений, укреплению законности на территории области.

На встрече отметили, что органы прокуратуры области в первом полугодии 2018 года изучили свыше 4 500 нормативных актов органов государственной власти области и местного самоуправления, из них 192 содержали коррупциогенные факторы, по результатам правовой экспертизы около 600 приведено в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Также в рамках рабочей встречи обсужден порядок взаимодействия прокуратуры Амурской области с региональным отделением «Опора России» по вопросам взаимного обмена информацией в сфере защиты прав предпринимателей, снижения административного давления на бизнес, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.