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Амурские прокуроры и бизнесмены договорились о совместной борьбе с коррупцией

Амурские прокуроры и бизнесмены договорились о совместной борьбе с коррупцией
Фото: www.prokamur.ru

Во вторник, 4 сентября, прокуратура Амурской области и региональное отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» заключили соглашение о взаимодействии при проведении правовой и в том числе антикоррупционной экспертизы, нормативно-правовых актов органов государственной власти области и местного самоуправления.

Документ подписали прокурор области Руслан Медведев и председатель отделения «Опоры России» Борис Белобородов.

Заключение настоящего соглашения поможет наладить взаимодействие органов прокуратуры с представителями бизнес-сообщества, обеспечение единства правового пространства, в том числе по профилактике коррупционных проявлений, укреплению законности на территории области.

На встрече отметили, что органы прокуратуры области в первом полугодии 2018 года изучили свыше 4 500 нормативных актов органов государственной власти области и местного самоуправления, из них 192 содержали коррупциогенные факторы, по результатам правовой экспертизы около 600 приведено в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Также в рамках рабочей встречи обсужден порядок взаимодействия прокуратуры Амурской области с региональным отделением «Опора России» по вопросам взаимного обмена информацией в сфере защиты прав предпринимателей, снижения административного давления на бизнес, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#закон


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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    5 часов назад

    Хм... а до этого они что делали? Без договора нельзя с коррупцией бороться? Тогда теперь прокуратура пусть со всеми такие договоры заключает - с крупным бизнесом и с чиновниками)))

  • ХитрыйЛис

    ХитрыйЛис
    5 часов назад

    Решили, так сказать, напрямую работать, без посредников)))))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    :)) по пробуйте привлечь кого-то по статье Мошенничество :))) особенно если это отношения между чиновником и бизнесом :))) НИКОГДА и НИКТО не поднимется, ведь заявления от УЧАСТНИКОМ экономических отношений нет, а доказать передачу денег НЕВОЗМОЖНО, ведь для этого необходимо неподкупного прокурора уговорить произвести контрольную закупку или слежение за движением по счетам, для чего он должен будет обратится в неподкупный суд, чтобы те санкционировали соответствующие мероприятия и к моменту необходимых действий участники процесса могут быть проинформированы о совершаемых, в отношении них действиях. :))))))))))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Занятный и наглядный пример, кстати.. по одному из разбирательств сообщаю о том, что по моему мнению должностными лицами совершено преступление, они предоставили в суд копию договора, который был предварительно фальсифицирован и на копию наложена резолюция "копия верна" и подпись. У второго участника, частного лица против которого выдвинуто обвинение чиновниками, есть ОРИГИНАЛ договора, с подписью сторон и печатями. Ответ примечателен: В процессе совершения сделок у сторон могут быть разные редакции соглашений... Круть! А ничего, что НОМЕР договора одинаковый а сторона заявляет, что подпись отсканирована и вставлена через графический редактор?

    Другой эпизод, ответчика привлекают, в суде предоставлен документ который, по мнению экспертов является поддельным, дескать на нём поддельная подпись ответчика который, в свою очередь утверждает что это ЕГО подпись под документом, дескать он САМ его подписывал. Некие эксперты решили, что не сам.

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    2 часа назад

    А кто уполномачивал Бориса Леонидовича подписывать что-либо из документооборота, тем более в сфере коррупции?!

    А как быть с обманутыми фермерами, которых его друг по "Опоре России" Михаил Корсаков + "осчастливили" на 360 млн.рублей!

    Борис Леонидович, а не Вы ли клялись защищать Михаила Корсакова и Оксану Степанову.

    В отношении Михаила К. возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск, в отношении омбудсмена также все непросто...

    Руслан Федорович, по-моему Вы связались не с теми ребятами. Или Вас жестоко подставили? Ай-яй, будьте, пожалуйста, разборчивее в случайных связях :)

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Пчелы против меда.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Сергей Труш

    Занятный и наглядный пример, кстати.. по одному из разбирательств сообщаю о том, что по моему мнению должностными лицами совершено преступление, они предоставили в суд копию договора, который был предварительно фальсифицирован и на копию наложена резолюция "копия верна" и подпись. У второго участника, частного лица против которого выдвинуто обвинение чиновниками, есть ОРИГИНАЛ договора, с подписью сторон и печатями. Ответ примечателен: В процессе совершения сделок у сторон могут быть разные редакции соглашений... Круть! А ничего, что НОМЕР договора одинаковый а сторона заявляет, что подпись отсканирована и вставлена через графический редактор?

    Другой эпизод, ответчика привлекают, в суде предоставлен документ который, по мнению экспертов является поддельным, дескать на нём поддельная подпись ответчика который, в свою очередь утверждает что это ЕГО подпись под документом, дескать он САМ его подписывал. Некие эксперты решили, что не сам.



    ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ?

    Пиши факты. Боишься ответсвенности? Тогда не пиши чушь без доказателсьств

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    1 час назад

    Сергей Трушнеобходимо неподкупного прокурора уговорить произвести контрольную закупку или слежение за движением по счетам, для чего он должен будет обратится в неподкупный суд, чтобы те санкционировали соответствующие мероприятия и к моменту необходимых действий участники процесса могут быть проинформированы о совершаемых, в отношении них действиях. :))))))))))


    Сцк, до слез )))))))) Труш, ты открой закон об орд, закон о прокуратуре и упк и хотя бы чуть-чуть сопоставь их. Даю подсказку: прокурор не занимается орд (чтоб тебе понятнее было - контрольными закупками, да и называются они проверочными). Ты ж депутат, йопта, тебе не стыдно самому такую чушь морозить?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Бггг, пчёлы против мёда

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад



    Заключение настоящего соглашения поможет наладить взаимодействие органов прокуратуры с представителями бизнес-сообщества, обеспечение единства правового пространства,



    А вот с этого места поподробнее, пжста - прокуратура и бизнес до этого в разных правовых пространствах существовали?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    3.4

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    53 минуты назад

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    необходимо неподкупного прокурора уговорить произвести контрольную закупку или слежение за движением по счетам, для чего он должен будет обратится в неподкупный суд, чтобы те санкционировали соответствующие мероприятия и к моменту необходимых действий участники процесса могут быть проинформированы о совершаемых, в отношении них действиях. :))))))))))



    Сцк, до слез )))))))) Труш, ты открой закон об орд, закон о прокуратуре и упк и хотя бы чуть-чуть сопоставь их. Даю подсказку: прокурор не занимается орд (чтоб тебе понятнее было - контрольными закупками, да и называются они проверочными). Ты ж депутат, йопта, тебе не стыдно самому такую чушь морозить?


    Ты в кого такая глупая, а?.. Для возбуждения следственных мероприятий необходимо ЧТО от прокуратуры получить? на основании ЧЕГО следствие возбуждает соответствующие мероприятия?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    46 минут назад

    это ж надо было постараться такой ограниченной уродиться

    Статья 21. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    Неправильный заголовок. Надо так:

    Амурские прокуроры и какой-то там Белобородов подписали очередную мульку ниочём.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    43 минуты назад

    Понаберут по объявлениям.. пернатых.. уже который раз её тычешь носом а ей всё не имётся.

    Статья 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    17 минут назад

    Сергей Труш

    Ты в кого такая глупая, а?.. Для возбуждения следственных мероприятий необходимо ЧТО от прокуратуры получить? на основании ЧЕГО следствие возбуждает соответствующие мероприятия?


    Дурашко, ну хватит позориться, что ты делаешь? )))))) прекрати ))))))) я тебе по секрету расскажу что к орд следователь отношения практически не имеет. Чаще всего это стадия доследственной проверки. И разрешения прокурора на орм не требуется. И это... Следствие возбуждает уголовное дело а не мероприятия...

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    14 минут назад

    Сергей Трушэто ж надо было постараться такой ограниченной уродиться

    Статья 21. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью


    Там специально для тебя написано, что прокурор может дело оперучета проверить. Ты это читал прежде чем запостить? Проверить. А не дать разрешение на проведение орм. Почувствуй разницу

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    13 минут назад

    Сергей ТрушПонаберут по объявлениям.. пернатых.. уже который раз её тычешь носом а ей всё не имётся.

    Статья 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности


    Тебя все тычешь и тычешь носом, а ты все видишь и видишь конфигурацию из трех пальцев

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