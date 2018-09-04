Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:43 0

В честь встречи Трампа и Путина выпустили памятную монету

В честь встречи Трампа и Путина выпустили памятную монету
Фото: @kenvogel

Сувенирный магазин Белого дома выпустил памятную монету в честь состоявшейся 16 июля встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. В скором времени монета появится на официальной странице сувенирного интернет-магазина Белого дома.

О том, как выглядит сувенирная монета, в своём Твиттере рассказал американский журналист Кеннет Фогел. Журналист посетовал на то, что до сих пор остаётся неизвестным содержание разговора Трампа и Путина.

Сувенирная монета ещё не появилась на официальной интернет-странице сувенирного магазина Белого дома. Стоить памятная монета будет 100 долларов. На снимках в Твиттере Фогела можно увидеть, что на ней изображён кафедральный собор в Хельсинки, недалеко от которого и состоялась встреча, а на заднем фоне – американский и российский флаги. По кругу выбиты надписи, указывающие имена участников саммита, а также страны, которыми они управляют.

«Встреча на высшем уровне», – гласит надпись на русском языке.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в столице Финляндии. Лидеры обсудили экономическое сотрудничество, так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, ситуацию вокруг развития элементов противоракетной обороны США, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе Сирию и Украину, сообщает «Мир новостей».

Просмотров всего: 228

#российская власть #США


Власть 75

Василий Орлов попросил президента РФ оказать поддержку Приамурью
Экономика 26

В России появился финансовый омбудсмен
Общество

Подписание контракта на строительство второй очереди Восточного вновь отложено
Общество 5

В России может стать меньше пива
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь