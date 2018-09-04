В честь встречи Трампа и Путина выпустили памятную монету

Фото: @kenvogel

Сувенирный магазин Белого дома выпустил памятную монету в честь состоявшейся 16 июля встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. В скором времени монета появится на официальной странице сувенирного интернет-магазина Белого дома.

О том, как выглядит сувенирная монета, в своём Твиттере рассказал американский журналист Кеннет Фогел. Журналист посетовал на то, что до сих пор остаётся неизвестным содержание разговора Трампа и Путина.

Сувенирная монета ещё не появилась на официальной интернет-странице сувенирного магазина Белого дома. Стоить памятная монета будет 100 долларов. На снимках в Твиттере Фогела можно увидеть, что на ней изображён кафедральный собор в Хельсинки, недалеко от которого и состоялась встреча, а на заднем фоне – американский и российский флаги. По кругу выбиты надписи, указывающие имена участников саммита, а также страны, которыми они управляют.

«Встреча на высшем уровне», – гласит надпись на русском языке.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в столице Финляндии. Лидеры обсудили экономическое сотрудничество, так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, ситуацию вокруг развития элементов противоракетной обороны США, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе Сирию и Украину, сообщает «Мир новостей».